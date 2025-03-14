Трамп надеется, что Путин «поступит правильно»

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп встречался в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В отличие от многих других подобных встреч в последние недели, она не транслируется в прямом эфире, но с ними находится небольшая группа журналистов, и вот что они услышали. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Трамп сказал, что будет обсуждать с Рютте войну («то, что происходит между Украиной и Россией», как он выразился) и «мы хотим, чтобы это прекратилось».

Он отметил, что «в России дела идут нормально» и упомянул об «очень серьезных обсуждениях с Путиным и другими».

«Надеюсь, что они поступят правильно», — передает корреспондент Би-би-си в Белом доме Бернд Дебуссманн-Младший.

Говоря о своем плане прекращения огня, Трамп сказал (цитата AFP): «Многие детали итогового соглашения, на самом деле, обсуждались. Теперь мы посмотрим, что согласна ли с ними Россия, и если нет, то это будет очень разочаровывающий момент для всего мира».

В четверг российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение о прекращении огня, сказав, что многие, как он выразился, нюансы есть предстоит обсудить.