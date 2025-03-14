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США ужесточили санкции против российских банков и энергетики

CentralAsia (CA) -  Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила санкции против нефтегазового и банковского секторов России, пишет CBS со ссылкой на четыре осведомленных источника. По их словам, ограничения в отношении нефтяного и газового секторов также будут ужесточены. Собеседники отметили, что предполагается еще большее ограничение доступа России к платежным системам США. Официально Вашингтон не заявлял о введении новых рестрикций в отношении Москвы.

Накануне, 13 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп не стал продлевать действие лицензии американского Минфина 8L, позволявшей иностранным компаниями проводить расчеты за энергоресурсы России через российские банки, находящиеся под санкциями. Срок действия документа истек 12 марта 2025 года. Лицензия 8L разрешала трансакции с некоторыми российскими банками для оплаты поставок нефти, газа, угля и других энергоносителей.

По информации CBS, из-за отсутствия продления лицензии покупать российскую нефть станет еще труднее. Это, отмечает телеканал, может привести к скачку цен на $5 за баррель, что станет резким ростом после снижения цен в последние недели.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники писало, что Белый дом поручил Минфину США изучить варианты смягчения санкций в отношении энергетической отрасли России. Как уточняло агентство, изменение санкционной политики может произойти в случае, если Москва согласится на прекращение боевых действий на Украине.

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