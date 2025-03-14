Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом

Эмомали Рахмон и Владимир Путин // Архивное фото

CentralAsia (TJ) - В Москве 17 марта состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в Россию с официальным визитом.

Как сообщает Кремль, будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

Владимир Путин и Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей и Государственного русского драматического театра имени В.Маяковского.

По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.

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