Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом

- Таджикистан, политика
- 15:12, 14 марта 2025
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CentralAsia (TJ) - В Москве 17 марта состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который приедет в Россию с официальным визитом.
Как сообщает Кремль, будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.
Владимир Путин и Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей и Государственного русского драматического театра имени В.Маяковского.
По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.