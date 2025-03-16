Число прибывших в Казахстан на постоянное место жительство в 2024 году увеличилось на 15,3%

CentralAsia (KZ) - По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, число прибывших в РК в 2024 году на постоянное место жительства увеличилось на 15,3%.

В 2024 году число прибывших в Казахстан на постоянное место жительства составило 29 тыс. 282 человека, число выбывших из страны — 12 тыс. 732 человека. Сальдо миграции составило 16 тыс. 550 человек.

По сравнению с 2023 годом число прибывших в Казахстан увеличилось на 15,3%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 20,9%.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из этих стран составила 81,6%, доля выбывших в эти страны — 74,8%. Среди других стран больше всего прибывших из Китая, Монголии и Турции, а выбывших — в Германию, Польшу и США.

Прибывшие из зарубежья для постоянного проживания в основном выбирали город Алматы (6 тыс. 260 человек), Алматинскую (4 тыс. 788) и Мангистаускую (3 тыс. 680) области. Самое большое количество выбывших зарегистрировано в Северо-Казахстанской (2 тыс. 133 человека), Карагандинской (1 тыс. 588) и Восточно-Казахстанской (1 тыс. 195) областях.

Численность переезжающих в пределах страны по сравнению с 2023 годом увеличилась на 47,6%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в 4-х регионах страны: городах Астана (73 тыс. 238 человек), Алматы (36 тыс. 061 человек), Шымкент (9 тыс. 361 человек) и Алматинской области (2 тыс. 639 человек).

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