Владимир Путин обсудил с Николом Пашиняном проект мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Никол Пашинян и Владимир Путин // Архивное фото

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Никол Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ.

Владимир Путин подчеркнул в этой связи, что Россия всегда выступала и выступает за нормализацию армяно-азербайджанских отношений в интересах обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого социально-экономического развития в закавказском регионе. Как Армения, так и Азербайджан всегда могут рассчитывать на любое возможное содействие российской стороны в достижении этих целей.

Затрагивались также некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодных российско-армянских связей.

Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.