Страны G7 пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от предложения прекратить огонь на фронте

CentralAsia (CA) - Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) на встрече в Канаде обсудили возможность введения дополнительных санкций против РФ в случае ее отказа от перемирия с Украиной, говорится в заявлении по итогам саммита.

Члены G7 подтвердили свою поддержку Украины и приветствовали решение Киева поддержать предложение США о 30-дневном перемирии. Также они призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовать.

«Мы обсудили наложение дополнительных ограничений на Россию в случае, если прекращение огня не будет согласовано, в том числе через введение дополнительных санкций, ограничений цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины», - говорится в документе.

Среди возможных мер также обсуждены использование доходов от замороженных активов РФ.