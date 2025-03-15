У Украины практически закончились ракеты к системам противовоздушной обороны Samp-T, - СМИ

CentralAsia (CA) - Две батареи зенитных установок Samp-T, которые Италия и Франция передали украинцам, практически исчерпали запас ракет. Вскоре, следовательно, они станут непригодными для использования, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Уже несколько недель правительство Владимира Зеленского просит обе страны отправить больше снарядов, Aster-30. Им нужно по крайней мере пятьдесят. Проблема в том, что итальянский резерв почти достиг уровня охраны. Оставшиеся ракеты служат для обеспечения защиты чувствительных объектов на национальной территории. У французов, напротив, их больше.

В любом случае 14 марта, министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Риме с итальянским коллегой Гвидо Кроссетто. Умеров также встретится с руководством Eurosam, совместного предприятия, созданного Mbda Italia, Mbda France и Thales, компаний-производителей Aster-30.

В последние дни Wall Street Journal писал, что эффективность этих вооружений была разочаровывающей: намного ниже стандартов, гарантированных американскими батареями Patriot. В частности, Samp-T, конструкции, состоящие из 6 пусковых рамп, испытывали серьезные проблемы с идентификацией ракет, запущенных русскими, особенно в случае множественных атак. Журнал Forbes, однако, 11 марта сообщил, что одна из Samp-T также сумела сбить российский самолет.