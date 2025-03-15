О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая?

// Акорда

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 марта выступил на четвертом заседании Национального курултая.

Пресс-служба Акорды опубликовала полный текст его выступления:

«Прежде всего хочу поздравить всех с Амал күні. Этот день открывает празднование Наурыза, которое в текущем году вновь совпало со священным месяцем Рамазан.

Эти светлые сакральные праздники взывают к добродетели, способствуя продвижению благородных и созидательных ценностей. Проведение Курултая в эти дни – хороший знак.

Ровно три года назад я выступил со специальным Посланием, в котором объявил о масштабных реформах, нацеленных на кардинальное обновление страны. Тогда же мною была выдвинута инициатива о создании Национального курултая. За три года наша страна сильно изменилась, встав на новые рельсы развития.

Политические реформы позволили провести всесторонние преобразования. По итогам всенародного референдума были внесены поправки в Конституцию, расширены полномочия Парламента, усилена подотчетность Правительства, улучшена система защиты прав человека, образован Конституционный Суд, созданы условия для активного участия граждан в процессе принятия решений. Осуществлены важные реформы во многих других сферах.

Через серьезную трансформацию прошли органы местной власти. За три с лишним года корпус сельских акимов обновился на 72%. Причем каждый третий новый аким ранее не работал на государственной службе. Одним словом, в систему местной исполнительной власти стали приходить новые люди.

В пилотном режиме избраны 45 глав районов и городов областного значения. С этого года все районные акимы будут избираться гражданами напрямую.

Выборы маслихатов всех уровней придали новый импульс деятельности представительной ветви власти в регионах. 90 процентов депутатов областных и районных маслихатов были избраны по одномандатным округам, то есть путем прямого голосования.

Такие масштабные изменения в системе власти беспрецедентны для нашего государства.

Члены Национального курултая вносят значительный вклад в модернизацию страны, объединяя граждан вокруг общих созидательных целей. Эта площадка с первых дней стала символом обновления, заложив новые стандарты общественного диалога. Там, где есть взаимное понимание и уважение, всегда будет согласие. В этом и заключается главная задача Национального курултая.

Со вчерашнего дня члены Национального курултая выдвинули ряд инициатив, обсудили актуальные вопросы общества и высказали конструктивные предложения.

Ответили на многие вопросы и приняли активное участие в дискуссии члены Правительства, представители Администрации Президента, депутаты Парламента.

Выражаю всем благодарность.

Сейчас хочу отдельно остановиться на ряде вопросов.

В первую очередь, представлю свое видение по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе.

Налоговая система – основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Об этом только что говорил известный экономист Жаксыбек Кулекеев.

Конструктивные мнения по вопросам налогово-бюджетной сферы также высказали члены Курултая Кайырбек Арыстанбеков, Марат Башимов, Ерлан Саиров, Расул Рысмамбетов и Мурат Абенов.

Важно всесторонне разъяснять гражданам суть решений, крайне необходимых для развития страны. Не все люди хорошо разбираются в экономике или финансах, и, возможно, не все одинаково понимают, для чего государство предпринимает те или иные меры. Поэтому надо доступным языком доносить до каждого смысл проводимых реформ.

Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы.

В профессиональных кругах, да и в обществе, уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию.

Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета.

Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение. Это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, тем более, аферы недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать.

В Казахстане действуют различные налоговые режимы, многочисленные льготы и преференции, они сформировали в стране подобие налогового офшора. Появились две основные группы предпринимателей – те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной.

Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. К сожалению, такое происходит сплошь и рядом.

Надо признать, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве, данный вопрос был недостаточно проработан и Правительством, и депутатами.

Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще.

Но упреками делу не поможешь. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к Правительству и Парламенту – следует срочно внести необходимые изменения в законодательство.

Надо понимать, что создание справедливой и эффективной налоговой системы – это вопрос именно будущего нашей страны, благополучия следующих поколений.

Власть поддерживала и будет поддерживать бизнес, здесь сомнений не должно быть. Но бизнес бывает законным и противоправным. Коль скоро мы говорим о необходимости соблюдения Закона и поддержания Порядка, то в первую очередь добропорядочные, ответственные и, главное, законопослушные предприниматели должны пользоваться поддержкой Правительства и власти в целом, получать соответствующие преференции.

Говоря о налоговой реформе, именно сейчас нужны решительные меры, в противном случае мы столкнемся с трудностями совершенно другого порядка.

Теперь что касается дискуссии о переходе на единый часовой пояс.

Правительство и Парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников.

Согласен с Правительством и большинством депутатов, а также со специалистами: в нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить, и тем более не следует политизировать данный вопрос.

Сегодня Бекзат Алтынбеков, а ранее Бактыкожа Измухамбетов и Светкали Нуржан уместно затронули весьма актуальную тему общественной этики.

В социальных сетях участились случаи оскорблений, унижения чести и достоинства людей, есть те, кто распространяет недостоверную информацию. Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи выражает обеспокоенность религиозной обстановкой в стране. Члены Курултая Дания Кыдырбаева и Олжас Сулеймен тоже говорят об усилении влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно в сфере спорта.

В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждой нашей культуре идеологии, безусловно, нужно поставить заслон.

Важнейшая миссия религии – консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям.

Члены Курултая высказывают озабоченность по поводу еще одной актуальной проблемы – участившихся в последнее время случаев мошенничества.

Злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях. Многие люди становятся жертвами интернет-мошенников.

Кроме того, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом. Многие, доверившись им, в итоге оказались обманутыми. На мое имя поступает большое количество таких обращений.

Айгуль Орынбек справедливо поднимает данный вопрос.

Уполномоченным органам надо обратить внимание на эти проблемы.

В обществе есть критика в отношении фильмов, которые показываются в наших кинотеатрах.

В прошлом году в прокат вышло 94 фильма, снятых казахстанскими кинематографистами. То есть в наших кинотеатрах идет в основном отечественное кино. Это хорошая тенденция.

Но мы во главу угла должны ставить не количество, а качество. Дарить зрителям хорошее настроение и веселье – это одно, а продвигать непристойные модели поведения – совсем другое. У нас также появились фильмы, в которых пропагандируются насилие, жестокость и криминальная романтика. Здесь надо учесть такой факт, что в стране большинство фильмов сейчас снимается не по государственному заказу, а на частные средства.

Все мы хорошо понимаем, что кино – важный инструмент идеологии. Поэтому перед выпуском фильмов в кинотеатры следует предусмотреть меры для проведения тщательной предпрокатной экспертизы, в том числе снятых на частные средства.

Недавно вышел мультфильм «Шокан. Путешествие в Кашгарию». Это отличное произведение, благодаря которому дети могут много узнать о нашей выдающейся исторической личности – Шокане Валиханове.

Таких мультфильмов на казахском языке, показывающих национальную самобытность, должно быть больше. Это напрямую влияет на будущее нации. Поэтому необходимо определить правильное направление развития анимации.

Еще один важный вопрос. Ко мне с письмом обратилась известный адвокат Айман Умарова, она заострила внимание на непростой теме – условиях содержания в женских колониях. Особый акцент сделала на положении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей. Согласен, наша уголовно-исполнительная система должна быть не карательной, а нацеленной на исправление осужденных.

Все лица, находящиеся в местах лишения свободы, независимо от их пола, равны перед законом. Однако, исходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа «Закон и Порядок», мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей.

Правоохранительным органам и депутатам нужно взвешенно изучить данный вопрос, внести предложения для его решения.

Актуальную проблему поднимает Дмитрий Павленко. Профессионально-технические колледжи должны учитывать спрос на новые специальности и ситуацию на рынке труда.

По оценкам экспертов, через определенное время численность населения северных регионов может существенно сократиться, а южных – значительно увеличиться, что еще больше усугубит диспропорции на рынке труда.

Правительству нужно обстоятельно заняться решением этой задачи. Следует масштабировать опыт Костанайского колледжа на северные регионы.

Члены Курултая постоянно поднимают актуальные общественные проблемы.

Некоторые «штатные критики» могут сказать, что указанные проблемы не самые главные, есть и другие вопросы, требующие внимания государства. Но надо иметь в виду, что жизнь наших граждан наполнена множеством совершенно земных проблем и обходить их стороной неправильно. Поэтому вопросы, касающиеся повседневной жизни наших граждан, остаются актуальными. Мы будем поднимать их и, самое главное, решать эти проблемы.

Поручаю уполномоченным органам внимательно рассмотреть все вопросы, которые накануне поднимались на рабочих секциях. Часть из них найдет отражение в моем сегодняшнем выступлении.

Уважаемые члены Национального курултая!

Мы последовательно осуществляем масштабные реформы и точечные преобразования во всех сферах, исходя из чаяний народа и требований времени.

Все поменять – для нас не самоцель. Главное – это постоянно улучшать проводимую работу, повышать ее эффективность.

Одной из основных задач, стоящих перед нами, является выстраивание системной и четкой работы государственного аппарата по каждому отдельно взятому направлению.

Как вы знаете, в стране действуют различные программы и комплексные планы. Срок действия ряда таких документов истекает в этом году. Безусловно, какие-то из них будут продлены, какие-то приостановлены. Правительству, после тщательного анализа, нужно принять конкретные решения.

Вместе с тем работа по направлениям, имеющим особое значение для будущего страны, должна идти непрерывно.

Так, в текущем году истекает срок действия Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, который был разработан в 2023 году. Очевидно, что такой документ нам крайне необходим. Борьба с этим социальным злом – одна из важнейших задач. Поэтому следует незамедлительно начать подготовку нового документа.

В этом году также завершается реализация Комплексного плана по защите детей от насилия и предотвращению подростковых суицидов.

Мы приняли конкретные меры по защите прав женщин и детей. В прошлом году во всех регионах открылись центры психологической поддержки детей. Важные изменения внесены в законодательство.

После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация в этой сфере значительно улучшилась. Однако в некоторых отдаленных районах до сих пор фиксируются подобные позорные факты. Ситуацию усугубляют граждане, попавшие под влияние нетрадиционных религиозных течений.

Представители местных властей и общественные деятели остаются в стороне от профилактики семейно-бытового насилия.

Кроме того, работа в этом направлении сейчас регулируется разными документами, она недостаточно скоординированная.

Поэтому считаю правильным сосредоточить все меры в рамках единой программы «Дети Казахстана».

Это будет очень важный документ. Уверен, свою лепту в его подготовку могут внести Правительство, депутаты Парламента, омбудсмен Динара Закиева и общественные деятели.

Чтобы вырастить прогрессивное поколение, образование и воспитание детей должны всегда идти вместе. Откровенно говоря, до этого в нашей образовательной системе больше внимания уделялось обучению, в то время как сфера воспитания была вторичной, в ней отсутствовал системный подход.

«Знания, данные без воспитания, – злейший враг человечества». Поэтому наряду с образованием очень важно уделять особое внимание воспитанию.

В прошлом году в школах была запущена программа «Біртұтас тәрбие». Ее принятие – это только начало, теперь эту программу необходимо внедрить во всех государственных образовательных учреждениях страны. В будущем данным документом нужно руководствоваться и частным школам. Воспитательная работа должна охватывать всех детей. Только тогда эта инициатива обретет общенациональный характер.

Конечная цель проекта – воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции «Адал азамат». Я полностью поддерживаю предложение членов Курултая назвать данную программу «Адал азамат».

Члены Курултая Зульфия Байсакова и Бану Нургазиева высказались о необходимости пересмотра критериев государственного социального заказа и совершенствования законодательства о неправительственных организациях.

Гражданский сектор играет большую роль в реализации реформ и развитии общества. Партнерство государства и НПО способствует решению актуальных проблем, продвижению созидательных ценностей, формированию нового качества нации.

Поэтому для повышения эффективности государственного социального заказа нужен отдельный закон, соответствующий современным реалиям. Разумеется, законопроект должен пройти глубокую и всестороннюю экспертизу. Уполномоченным органам, при участии экспертов и общественных организаций, нужно заняться этим вопросом.

За последние годы мы пересмотрели и систематизировали подходы, связанные с государственными наградами. Теперь необходимо упорядочить ведомственные награды.

По сути эта работа осталась вне внимания государственных органов. Из-за отсутствия четких правил и единой базы данных присуждение некоторых наград происходит бессистемно. Есть даже случаи, когда один и тот же человек получал нагрудный знак одного и того же государственного органа несколько раз.

Ведомственные награды должны вручаться высококвалифицированным специалистам, чтобы способствовать повышению их профессионального статуса в обществе. К этому вопросу следует подходить очень серьезно.

Необходим единый стандарт и перечень ведомственных наград. Конечно, нужно учитывать специфику каждого учреждения, но важно выработать общие для всех подходы. Поручаю профильным органам принять соответствующие решения.

По моей инициативе начата большая работа по наведению порядка в сфере ономастики.

В вопросах наименования или переименования улиц и населенных пунктов местные исполнительные органы допустили много ошибок, вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества, родственных отношений. Поэтому было принято решение о централизации данной деятельности.

Депутаты поддержали эту инициативу. В результате у нас есть единый и четкий регламент ономастической работы. Теперь важно не только изменить процедуры, но и подойти к этой работе по существу. Нужно строго блюсти принципы исторической справедливости.

Наши выдающиеся исторические личности достойны увековечивания. Память о них – неотъемлемая часть общенациональной идентичности, хранить ее – наш гражданский долг.

Но нельзя превращать ономастику в инструмент прославления личностей, чьи «исторические заслуги» не подтверждаются никакими архивными документами. Причем мифологизацией советских деятелей, в том числе тех, которые были причастны к организации Ашаршылық, занимаются лица, сделавшие карьеру уже в независимом Казахстане. Это печальное явление, которое тяжело понять.

В целом, нужно упорядочить всю работу в данной сфере. Имена наших знаменитых предков, сыгравших действительно особую роль в истории страны, уже присвоены многим улицам и населенным пунктам. Настало время остановиться и более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого. В названиях городов и улиц должна отражаться сама история нашего народа.

Мы не до конца используем потенциал звучных географических названий и популярных в обществе традиционных топонимов.

При этом к переименованию сел, названия которых исторически устарели, нужно подходить крайне внимательно. Кампанейщина здесь недопустима. Важно проводить широкую разъяснительную работу и учитывать мнение жителей.

Что касается улиц, то в первую очередь надо дать названия безымянным улицам и повторяющимся топонимам. Из-за расширения населенных пунктов, застройки новых городских районов таких объектов в нашей стране тысячи. Это усложняет работу пожарных, полиции, скорой помощи и других служб.

Не должно быть вседозволенности и при наименовании частных объектов.

Иногда на улицах наших городов можно встретить вывески с совершенно непотребными названиями. Креатив – это, конечно, хорошо, но нормы общественного порядка и приличия нужно соблюдать. Поэтому и предприниматели должны ответственно подходить к вопросам ономастики.

Депутаты сейчас рассматривают поправки, согласно которым присвоить имя человека частному объекту можно будет только после согласия ономастической комиссии. Это правильное решение.

Совершенствование сферы ономастики, системы государственных и ведомственных наград, пропаганда созидательных ценностей, искоренение социальных пороков, развитие гражданского общества – это составные части большой идеологической работы.

Поэтому согласен с мнением, что необходим единый концептуальный документ, упорядочивающий всю проводимую работу в сфере внутренней политики.

Такое предложение высказывали члены Национального курултая Едил Жанбыршин, Айдос Сарым, Никита Шаталов, Гульмира Илеуова, Андрей Чеботарев, Данияр Ашимбаев, Марат Шибутов и другие. Они не только выступили с инициативой, но и разработали проект Концепции внутренней политики.

Государственным органам нужно всесторонне изучить его и тщательно проработать все аспекты.

Документ призван направить в единое русло деятельность всех уполномоченных структур и заинтересованных сторон. В нем должны быть четко прописаны цели, задачи и приоритеты идеологической работы государства.

В Концепции следует обозначить базовые общенациональные ценности и символы, отражающие нашу идентичность, образ жизни. Это нужно, прежде всего, для их глубокого укоренения в обществе, защиты и более широкого продвижения.

Большую роль в укреплении национальной идентичности играет наша исконная культура, в которой особое место занимает праздник Наурыз.

По моему поручению подготовлена новая концепция празднования Наурыза, который теперь отмечается в течение десяти дней, начиная с 14 марта, то есть с Амал күні. И каждый из этих праздничных дней получил определенное название.

Граждане позитивно восприняли данную инициативу, в частности, широкий отклик получил День национальной одежды. В обществе вырос интерес к национальной одежде, ее стали носить в школах и других учреждениях, в том числе крупных компаниях. Повышенный спрос способствовал открытию пошивочных цехов, появлению новых брендов и магазинов.

Таким образом, ношение национальной одежды постепенно становится обыденным явлением. Это очень хорошая тенденция. Чем облачаться в скрывающие лица черные одеяния, гораздо лучше носить одежду в национальном стиле. Тем более, что она очень гармонична и прекрасно смотрится, особенно красиво в ней выглядят женщины.

Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать.

В сфере культуры за годы Независимости проведена большая работа. Были возведены замечательные здания, в которых звучат произведения классической и современной музыки. Открылось много театров.

Развитие театров – один из важных показателей уровня культуры любой страны.

В Казахстане растет интерес к театральному искусству.

Театральные залы полны зрителей, билеты на премьеры распродаются за две-три недели вперед.

Особенно радует, что среди поклонников сценического искусства немало молодежи.

В настоящее время в Казахстане насчитывается 46 региональных театров, однако состояние многих из них оставляет желать лучшего. К примеру, в Семее в одном здании ютятся сразу три театра. Надо сделать упор на строительство и развитие театров именно в регионах.

Важно поддерживать русские и другие национальные театры, которые способствуют сохранению культурного многообразия нашего народа.

У нас также есть немало частных театров, которые доказывают, что это искусство может быть прибыльным.

Поэтому призываю бизнес активно включиться в поддержку театров в регионах.

В этом году мы отмечаем 180-летие великого Абая. Пять лет назад, в год 175-летнего юбилея великого мыслителя, на встрече с абаеведами в Семее я предложил создать Институт Абая.

На сегодня данная инициатива реализуется в формате цифровой платформы для помощи нашим диаспорам и иностранцам в изучении казахского языка. Важно трансформировать этот проект в сеть полноценных культурно-просветительских учреждений, действующих по образцу институтов Конфуция, Гете, Сервантеса.

Институт Абая призван стать проводником нашей культуры во всех ключевых странах-партнерах. В частности, такие центры могут быть открыты в Китае, Турции, Монголии и ряде других государств.

Поручаю Министерству иностранных дел, фонду «Отандастар» совместно с Министерством культуры и информации продолжить работу по открытию таких центров за рубежом.

Развитием и продвижением казахского языка активно занимается Международное общество «Қазақ тілі», деятельность которого мы должны все вместе и дальше поддерживать.

Культура – это не просто здания и учреждения, а твердая основа укрепления нашего национального самосознания в глобальном мире.

В рамках взаимодействия с ЮНЕСКО мы уделяем большое внимание внесению объектов материального и нематериального наследия Казахстана в международные списки.

Правительству следует активизировать работу по включению нашего документального наследия в реестр «Память мира», который наглядно демонстрирует интеллектуальный вклад наций в сокровищницу знаний человечества.

Новое время ставит перед нами новые задачи. Исторический опыт показывает, что многие страны смогли совершить прорыв в своем развитии благодаря гармоничному синтезу традиций и инноваций. Точно так же и нам необходимо вписать нашу самобытную культуру в реалии современного мира.

В нынешнее время сфера культуры и идеологии кардинально трансформируется под воздействием искусственного интеллекта. Но полностью полагаться на него нельзя, роль человеческого фактора по-прежнему присутствует.

На запрос сделать иллюстрацию или видео о современном Казахстане популярные сервисы иногда не дают правильную информацию. В Интернете пока недостаточно информации о Казахстане на самых распространенных мировых языках, прежде всего английском.

В Правительстве уже началась работа по оцифровке имеющихся у нас огромных объемов информации: архивов и справочных сведений, научных исследований, фотографий и иллюстраций, музыкальных композиций, произведений искусства. Предстоит создать национальный цифровой архив, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей.

В последние годы мы уделяем особое внимание развитию исторической науки как важному фактору укрепления национальной идентичности.

Нынешний Курултай проходит в канун 100-летия исторического решения о переносе столицы в Кызылорду.

Сто лет прошло и с момента возвращения исконного самоназвания нашего народа «қазақ». Конечно, истоки нашей государственности уходят вглубь веков. Однако мы должны открыто говорить, что возврат нашего исконного самоназвания стал важным шагом в восстановлении исторической справедливости.

Ключевую роль в этом сыграл Сакен Сейфуллин. Будучи главой правительства, он развернул идеологическую кампанию, написав статью «Давайте называть казахов казахами, исправим ошибку» («Қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік»).

Такие знаковые вехи должны быть сохранены в исторической памяти народа.

В этой связи предлагаю следующее заседание Национального курултая провести в Кызылорде – городе, который в свое время был столицей нашей страны.

Здесь хотел бы отметить интервью известного писателя Толена Абдика, опубликованное в начале года в газете «Егемен Қазақстан». Он особое внимание обратил на наш давний императив «не будь только сыном своего отца – будь человеком» («Атаның баласы болма, адамның баласы бол»).

Тут я хочу сказать следующее: ставить свою нацию выше других – путь, который в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. Наш народ не хуже других – это истина, но мы должны говорить, что и не лучше других. Мы не ошибемся, если скажем, что наш народ гениальный. Но в мире немало гениальных народов, что тоже является истиной.

Возможно, такое мнение кому-то не понравится. Однако, как бы там ни было, о таких вещах надо говорить прямо, не искажая реальность в угоду кому-либо. На самом деле любой народ, каждая страна, следуя по пути прогресса, способны добиться впечатляющих успехов в развитии.

В целом, нам крайне необходим панорамный цивилизационный взгляд на историю, который на концептуально новом уровне соединит наше прошлое, настоящее и будущее.

Сегодня перед отечественной исторической наукой, перед нашими интеллектуалами стоит задача изучения нашей истории в контексте обширной цивилизационной парадигмы.

Если говорить прямо, то до сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории. Нам нужно думать шире, масштабнее.

Пользуясь возможностью, хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде. На мой взгляд, в этой общей для нас истории были, конечно, темные стороны, но были и светлые стороны. Это надо хорошо понимать. Иначе мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный путь общественно-политического развития со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями. Прошу иметь в виду.

Недостаточно изучать ранее не исследованные или малоисследованные темы. Мы должны заниматься позиционированием Казахстана как самостоятельной части мировой цивилизации. Важно в полной мере раскрыть уникальность и универсальность опыта нашего народа.

Это поможет и в понимании миссии современного Казахстана. Ведь быть одним из центров зарождения и развития номадической цивилизации означает не просто помнить свое прошлое, но и во имя общего блага объединять народы и культуры, эпохи и пространства.

Вся наша история учит нас не разделять, а связывать, не разрушать, а строить. Как сердце Великой степи Казахстан должен продолжать свою историческую миссию, превращая древние традиции номадов в мощную опору для неуклонного движения вперед.

При этом мы не должны мифологизировать свою историю и впадать в архаику. Необходимо комплексно и методично продвигать наше историко-культурное наследие, адаптируя его к реалиям XXI века.

Научные исследования, реставрация исторических памятников, проведение археологических раскопок, развитие музейного дела, изучение зарубежных архивов, возрождение национальных традиций – всю эту большую работу следует систематизировать.

Уважаемые участники заседания!

На площадке Национального курултая мы традиционно принимаем важные решения не только по социальным и культурно-гуманитарным вопросам, но и разрабатываем актуальные приоритеты по другим направлениям развития государства.

На текущем этапе первостепенные задачи государства – это создание новых точек экономического роста регионов и устранение дисбалансов в региональном развитии.

В этом году финансирование реального сектора экономики планируется увеличить почти в два раза, до 8 триллионов тенге. В последующие годы Правительству предстоит довести объемы фондирования реального сектора до 10 триллионов тенге. Речь, по сути, идет о беспрецедентных для нашей страны объемах поддержки бизнеса. Поэтому все разговоры о том, что власть, Правительство зажимают бизнес, абсолютно безосновательны. Бизнес был и остается в фокусе внимания Правительства.

Сегодня по всей стране реализуются крупные инфраструктурные проекты.

Уже в 2025-2026 годах намечен запуск газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» и второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Правительство запланировало возведение электростанций на базе парогазовых установок в Кызылорде и Туркестанской области, будут модернизированы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы.

Начнет работу опреснительный завод в курортной зоне Кендерли, что обеспечит жителей Жанаозена стабильным доступом к питьевой воде.

Будут введены в эксплуатацию ферросплавные заводы в Караганде и Экибастузе, химический комплекс по производству минеральных удобрений в Жамбылской области.

Откроются автомобильные заводы в Алматы и Костанайской области.

Закончится строительство железнодорожного участка «Достык – Мойынты» и обводной линии станции Алматы, начнется новый проект «Кызылжар – Мойынты».

Будет достроен контейнерный хаб на побережье Каспийского моря в Актау.

Заработает международный аэропорт на территории СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», появятся аэропорты в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли.

Будет проложена волоконно-оптическая линия связи по дну Каспийского моря, что позволит создать цифровой коридор между Европой и Азией.

Большое значение имеет развитие автодорожной сети страны.

Пользуясь этой возможностью, хочу объявить о начале реализации еще одного важного проекта. Правительству поручено приступить к строительству автомобильной дороги от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Новая магистраль позволит сократить путь между центральными и западными регионами страны на 560 километров.

Это масштабный проект, который придаст импульс развитию всего Тургайского региона. Кроме того, в Аркалыке следует восстановить аэропорт и построить там новый аэровокзальный комплекс. Все это не только укрепит транспортную связанность страны, но и будет способствовать освоению сельскохозяйственных земель и развитию животноводства в Центральном Казахстане.

И таких проектов у нас немало: в машиностроении, металлургии, нефтехимии, агропромышленной и транспортно-логистической сферах. В течение следующих четырех лет в стране каждый год будет запускаться около 200 инвестиционных проектов. Таким образом мы сформируем новый индустриальный каркас, укрепим транзитно-транспортный потенциал нашей страны.

Крупные инфраструктурные проекты крайне необходимы нашему государству, поскольку они усиливают экономические возможности регионов, создают тысячи новых рабочих мест и тем самым содействуют росту благосостояния граждан. В целом, реализация масштабных проектов – это единственный путь к укреплению регионального лидерства нашей страны.

Создав в 2022 году три новые области, мы придали мощный импульс их развитию. Это было верное решение: значительно улучшились социально-экономические показатели, в регионы пошли инвестиции. Все это напрямую отразилось на качестве жизни местных жителей. Но ситуация в новых областях должна быть на контроле Правительства, им надо помогать.

По моему поручению в области Абай и Восточно-Казахстанской области восстановлен статус нескольких приграничных районов. Этот шаг был хорошо воспринят гражданами. В новых районах вновь забурлила жизнь, стала улучшаться инфраструктура.

В Концепции развития сельских территорий определены основные приоритеты работы, касающейся приграничных районов. Ситуация в приграничных населенных пунктах напрямую влияет на безопасность государства и имеет стратегическое значение. Поэтому необходимо продолжать системную работу в этом направлении.

Партия Amanat предлагает принять новый закон, нацеленный на развитие таких районов. Поручаю Правительству совместно с депутатами всесторонне рассмотреть эту инициативу.

Через приграничные районы, как правило, проходят важные транспортно-логистические маршруты.

В текущем году следует завершить модернизацию 9 автомобильных таможенных постов. В результате их пропускная способность вырастет в 6 раз. Это внесет серьезный вклад в укрепление транзитного потенциала нашей страны.

Для сокращения разрывов в региональном развитии нужно определить регионы, отстающие по инфраструктуре, социальному обеспечению, экологическим показателям и другим ключевым параметрам. Нужно сфокусировать усилия центра на нивелировании таких диспропорций.

С этой целью сейчас разрабатывается Концепция регионального развития. В документе будут предусмотрены новые подходы, нацеленные на устранение дисбалансов между регионами и улучшение межведомственного взаимодействия.

Усилия регионов должны быть согласованы с работой, которую проводят отраслевые госорганы на республиканском уровне. Нужна скоординированная работа.

Это касается всех сфер. В частности, с наступлением весны в северных регионах тает снег, возникают риски затопления населенных пунктов. Думаю, и центральные, и местные власти сделали выводы из прошлогодних паводков. С наступлением лета усиливается пожарная опасность. Поэтому необходимо постоянно держать на контроле мероприятия по профилактике стихийных бедствий.

Я постоянно акцентирую внимание на задаче тотальной цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Наступила новая эпоха, когда по сути определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие останутся в хвосте прогресса.

Искусственный интеллект непосредственно участвует в кардинальной трансформации всех отраслей экономики и рынка труда. Меняются сама суть и формы человеческой деятельности. На этом фоне появилось новое явление – экономика инноваций, в которой на первый план выходят нестандартное мышление, творческая креативность и социальные навыки.

Применение искусственного интеллекта кардинально повысит эффективность использования бюджетных средств, улучшит налоговое и таможенное администрирование, оптимизирует государственные закупки, упростит все процессы взаимодействия граждан и государства.

Именно поэтому я лично занимаюсь вопросами цифровизации и искусственного интеллекта, встречаюсь с зарубежными специалистами, предпринимателями. Не все эти встречи выходят в официальную хронику, но хочу вас заверить, что данный вопрос находится под моим контролем. В скором времени, может быть к концу года мы объявим о том, что будет внедрена система Smart city в Астане. Мы здесь сотрудничаем с компаниями из ОАЭ, США. У нас тесное взаимодействие и сотрудничество с китайскими структурами. Думаю, что именно в этом направлении Казахстан должен достичь реального прогресса.

Профильным органам в тесной связке с экспертами и IT-специалистами надо постоянно искать и внедрять новые решения, нацеленные на сокращение издержек, повышение прозрачности и продуктивности во всех сферах. Этот вопрос – на моем особом контроле.

Цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности нашей страны. И здесь большую роль играет развитие индустрии цифровых активов и технологии блокчейна.

Необходимо принять срочные меры с целью либерализации регулирования отрасли для легального оборота цифровых активов, деятельности криптообменников, привлечения инвестиций в цифровой майнинг. Это укрепит позиции нашей страны как регионального центра цифровых финансовых технологий, позволит сократить теневой оборот цифровых активов, будет способствовать увеличению налоговых поступлений.

Здесь я Америку не открываю, но именно в Америке сейчас нынешняя администрация во главе с Президентом Трампом идет в этом направлении. Мы должны иметь это в виду.

В современном мире экономика, безусловно, должна опираться на инновации. Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства.

Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда. Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий «Алатау». Правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон.

Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями.

Но предупреждаю: все эти планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна. Теперь спрос будет жесткий.

У нас есть такая болезнь: мы любим высказывать инициативы, а потом забываем о них, и они повисают в воздухе. Красивые планы – это хорошо, особенно когда их высказывают ученые, но нужен четкий расчет, в том числе и бюджетных возможностей. Главное – рациональное исполнение этих планов. Поэтому я предупреждаю, что предложение принимается в целом. Действительно, наукограды нужны. Логично их будет строить в Алматы и в Курчатове, но Правительство вместе с учеными и профильным министерством должны очень четко понимать, что нужен результат. Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом, но поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал учиться по программе «Болашак». Какой «Болашак» в 78 лет? Все превращается в какое-то непонятное занятие.

Серьезной точкой роста регионов должен стать туризм. Укреплению туристического потенциала регионов способствуют проводимые там мероприятия республиканского и международного масштаба. Одним из таких проектов в текущем году станет «Ярмарка Содружества» в Таразе, на которую приглашены ремесленники и аграрии из многих государств.

Ярмарка не только углубит экономические связи с нашими партнерами, но и укрепит репутацию Тараза как одного из древнейших центров торговли и культуры, позволит привлечь в регион новые инвестиции и поток туристов.

В целом, в каждом регионе проходят подобные «якорные» культурно-туристические мероприятия, многие из которых уже стали традиционными и ожидаемыми.

Эти мероприятия нужно проводить преимущественно за счет спонсорских средств. Необходимо распределить их равномерно в течение года, заняться их брендированием и рекламой.

Каждое такое событие должно широко освещаться в СМИ, привлекать к себе внимание и внутри страны, и за рубежом. Это повысит интерес к регионам и будет способствовать развитию туризма. Туризм – это целая отрасль, в том числе бизнеса и экономики. Надо готовить специалистов.

Чрезвычайно актуальной стала задача охраны биологического разнообразия в нашей стране, известной во всем мире своими природными богатствами и, прежде всего, животным миром.

Знаю, что вчера во время рабочих секций партией «Ауыл» поднималась проблематика, связанная с сайгаками. Из регионов также поступают обращения от фермеров по этому поводу.

В 2019 году были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение наказания за браконьерство. Я эту инициативу сам поднимал.

Благодаря этому и другим комплексным усилиям поголовье сайгаков в стране резко увеличилось. То есть для популяции сайгаков угрозы, которая раньше существовала, нет.

Вместе с тем возникли другие проблемы. Страдает сельское хозяйство. Есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В целом, возросла нагрузка на экосистему.

Поручаю Правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.

Мы приступили к восстановлению популяции так называемого туранского тигра в Прибалхашье. Это сложная задача, сопряженная с решением целого ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью.

На очереди – сохранение и преумножение численности снежных барсов.

Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа. Животный и растительный мир сейчас находится в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Это надо с горечью признать.

Считаю необходимым создать Международный фонд охраны биологического разнообразия. Как Глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы.

Попутно отмечу, что мы смогли внести в международный реестр наше достояние – тазы. Теперь весь мир знает, что это казахская порода охотничьей собаки, отличающаяся совершенно удивительными качествами.

Недавно я был в Париже, в Елисейском дворце. Видел двух тазы, которых я в свое время подарил Президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Они очень довольны удивительными качествами этих собак.

В то же время нам нужно всегда уделять внимание сохранению чистоты и порядка. С прошлого года в стране проходит акция «Таза Қазақстан», которая получила широкую поддержку граждан и обрела общенациональный характер.

Сейчас на улице теплеет, и люди организуют субботники, убираются вокруг – это очень нужное дело. Как я уже говорил, «Таза Қазақстан» – не просто акция, она должна стать повседневным образом жизни каждого гражданина и всего нашего народа.

Два года назад мною был инициирован Национальный проект «Комфортная школа», направленный на ликвидацию дефицита ученических мест, аварийных школ и трехсменного обучения.

Акмолинская область первой завершила возведение всех запланированных в рамках проекта школ. В регионе открылись образовательные учреждения на более чем 12 тысяч ученических мест.

В остальных регионах темпы строительства не радуют. Правительству и Фонду «Самрук-Қазына» нужно активизировать эту работу. В ближайшее время проверю.

В этом году по всей стране будет построено свыше двухсот школ на 500 тысяч ученических мест. Хочу напомнить: совсем не обязательно строить школы только в рамках проекта «Комфортная школа», качественные стандартные школы тоже в большом спросе. Недавно я был в Талдыкоргане. Там обычная казахская школа, но вполне приличная. Такие школы нужно строить везде, потому что комфортные школы достаточно дорогие, и не в каждой области есть смысл их строить.

Необходимо в течение трех лет модернизировать 1300 школ, включая 900 на селе. К новому учебному году все государственные и частные школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безопасности детей.

Продолжится масштабное развитие медицинской инфраструктуры по всей стране. До конца текущего года в рамках проекта «Модернизация сельского здравоохранения» предстоит построить 188 медицинских объектов.

Нужно ввести в эксплуатацию многопрофильную больницу в Риддере, Центр гематологии в Усть-Каменогорске, станцию скорой помощи в Актау, Национальный научный центр инфекционных болезней в Алматы, новый корпус Национального научного онкологического центра в Астане.

В 2026 году предстоит модернизировать 32 центральные районные больницы, а также завершить строительство больниц в Кызылорде и Мангистауской области. Срывы намеченных сроков недопустимы.

Определяющим фактором повышения качества жизни остается доступность жилья для граждан, особенно из социально уязвимых категорий. В прошлом году для таких граждан государством приобретена почти 21 тысяча квартир.

За последние два года в ряде городов страны (Семей, Тараз, Кентау, Уральск) были построены современные реабилитационные центры для лиц с особыми потребностями. До конца 2026 года нужно открыть такие центры в Актобе, Атырау, Кокшетау, Шымкенте и Талдыкоргане.

Кроме того, в каждом областном центре нужно создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом. К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан не исключение. Поэтому родители детей с таким диагнозом вынуждены ехать в Астану, поскольку в областях нет таких центров. Поручаю Правительству и акимам немедленно приступить к решению этой задачи. В каждом областном центре должны быть построены такие объекты, где будут заниматься с особенными детьми и с детьми, которые получили диагноз аутизм.

Благодаря участию спонсоров и Фонда «Қазақстан халқына» определенные подвижки в деле имеются. Правительству и акимам следует активизировать данную работу.

В Казахстане каждый ребенок с особыми потребностями должен иметь возможность получить полноценное образование. Это принципиальный вопрос. Поэтому до конца текущего года надо разработать новый Закон, регулирующий комплексную поддержку детей с особыми потребностями.

Проведение заседаний Национального курултая в разных регионах дает хорошую возможность рассмотреть актуальные вопросы их развития. По моей инициативе в сегодняшнем мероприятии участвуют представители общественности Акмолинской области: ветераны, интеллигенция, гражданские активисты, предприниматели и молодежь.

Я придаю большое значение развитию Акмолинской области, поэтому хочу остановиться на ряде инициатив, которые следует реализовать в регионе.

Как вы знаете, 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Это важное решение нацелено на трансформацию технического и профессионального образования, повышение престижа рабочих профессий в обществе.

Нужно расширять возможности для молодежи, усиливать профориентацию, создавать условия для получения востребованных рабочих профессий. Эта задача адресуется руководителям всех регионов.

Правительству и акимату региона предстоит открыть в Косшы колледж международного образца, который обеспечит доступ молодежи к востребованному образованию. Это особенно актуально с учетом быстрого роста населения города и его близости к столице.

Большими перспективами обладает Бурабай, который уже приобрел широкую международную известность.

Принят Комплексный план развития курортной зоны до 2029 года. На его реализацию будет направлено около 140 миллиардов тенге, почти половина из них – частные инвестиции.

Задача Правительства и акимата области – обеспечить качественную реализацию мер, обозначенных в документе. В первую очередь необходимо, чтобы в Щучинско-Боровской курортной зоне развивалась инфраструктура, строго соблюдались все экологические требования, предоставлялись туристические услуги в соответствии с мировыми стандартами.

Визитной карточкой региона должен стать новый Конгресс-центр, который будет построен в Бурабае.

Возведение объекта не только усилит туристическую привлекательность курорта, но и решит проблему его загрузки в межсезонье. Поручаю Правительству и акимату региона детально проработать данный вопрос.

Огромный туристический потенциал области не исчерпывается только Щучинско-Боровской зоной.

Следует системно развивать и другие перспективные рекреационные направления – Зеренду, Сандыктау, Акколь.

Важно последовательно выстраивать большой туристический кластер, в который будут органично интегрированы все природные жемчужины и сакральные места региона.

При этом нужно внимательно следить за соблюдением законности при выделении земельных участков под строительство частных туристических объектов.

Уникальные природно-климатические условия области служат естественным преимуществом для создания современных оздоровительных комплексов. Надо продолжить развитие спортивных баз региона для подготовки наших национальных сборных по разным видам спорта, особенно зимним.

Представители Акмолинской области традиционно вносят большой вклад в копилку страны на мировых и континентальных соревнованиях в зимних видах спорта. Здесь считаю необходимым обратить особое внимание на развитие футбола по всей стране.

Большинство областных стадионов следует реконструировать или же приступить к строительству новых футбольных стадионов с привлечением спонсорских средств. Этот вопрос я буду держать на контроле. В каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие два года. Проверим ее исполнение.

Только так мы сможем поднять на новый уровень этот популярный во всем мире спорт, который является социальным по своему характеру и массовым.

Привлекая детей, юношей к футболу, мы сможем в значительной степени решить проблему лудомании, наркотизма.

Профильное министерство, Федерация футбола, местные исполнительные органы, предприниматели должны в практическом плане приступить к коммерциализации клубного футбола.

Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире.

Поэтому призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов.

Популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи, – это залог здоровья нашей нации.

В последние годы благодаря поддержке государства детский спорт получил хороший импульс, но этого недостаточно.

Думаю, бизнес также способен внести большой вклад в приобщение подрастающего поколения к физической культуре и спорту.

В Астане есть успешный пример частного детского развивающего центра, в котором имеются как творческие кружки, так и отдельные спортивные секции. Нужно распространить такой опыт на все регионы.

Государство уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры по всей стране.

В этом году завершится строительство Национального университета спорта в Астане, гребного канала в Туркестане, футбольного стадиона в Кызылорде, физкультурно-оздоровительного комплекса в области Жетысу, спорткомплекса для лиц с особыми потребностями в Уральске.

В Кокшетау в текущем году начнется возведение многофункционального спортивного комплекса, не имеющего аналогов в Казахстане.

Правительству необходимо проработать финансирование данного проекта из Специального государственного фонда, который пополняется за счет возврата незаконно выведенных активов.

В целом, за три года в страну уже возвращены активы на сумму, превышающую два триллиона тенге. Крайне важно, что эти средства идут на решение насущных экономических и социальных задач в регионах.

«Сильные регионы – сильная страна» – один из незыблемых принципов моего политического курса.

Следуя ему, Правительство приняло решение оставить в силе социальный налог, поступающий в распоряжение областей. Но акимы областей должны рационально и рачительно расходовать бюджетные средства с упором на социально значимые проекты, идущие на пользу народу.

Уверен, что представленные сегодня инициативы и проекты будут содействовать сбалансированному развитию регионов и дальнейшему прогрессу нашей страны.

Уважаемые соотечественники!

Все мы стали свидетелями и даже участниками масштабной трансформации мира. Его эволюция очевидна. Появились новые смыслы и нарративы, неординарные взгляды и подходы к решению узловых международных проблем.

Беспрецедентная конфликтность, острый кризис взаимного доверия, ползучая эрозия международного права, экономические войны стали неотъемлемой частью нынешней ситуации в мире. Все это происходит на фоне появления нового технологического уклада, обострения борьбы за критические ресурсы, переформатирования производственных и торгово-логистических цепочек, техногенных и природных катастроф.

Звучат мнения авторитетных политиков и аналитиков, что мир находится в преддверии неуправляемого хаоса или нового смутного времени. Другими словами, старый миропорядок рушится, а контуры нового времени пока четко не проявились.

Буквально на наших глазах история выходит на новый виток спиралевидного развития. Утрачивает свою актуальность глобализм, на первый план выходят государственный национализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики.

Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ. Этим занимались международные неправительственные фонды и организации. И под этой вывеской они грубо вмешивались во внутренние дела многих стран.

На поверку все оказалось проще простого – разворовывались миллиардные бюджеты. Личные капиталы практически всех радетелей за «прогресс и демократию», «права человека», «свободу прессы», «борьбу с коррупцией» никак не совпадают с их заработной платой.

Поэтому работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом, по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия «глубинного государства», восстановлению традиционных моральных ценностей заслуживает поддержки. Всем известно, все, что делается в США, имеет непосредственное значение для всего мира.

Мы всегда исходили из необходимости баланса исторических, традиционных и современных ценностей. Гораздо раньше призывали к политическому прагматизму и говорили о важности утверждения Закона и Порядка. Нынешние мировые события показали верность нашего курса.

Конечно, нужно всегда учитывать то, что происходит за рубежом, но мы должны ориентироваться, прежде всего на свою внутреннюю повестку.

Для защиты своих национальных интересов мы должны и далее действовать прагматично, рационально. Отбросить все исторические обиды, перестать кичиться прошлым и впадать в бесплодное критиканство. Решительно бороться с социальным иждивенчеством и политической близорукостью. Всячески противостоять крайним взглядам, потому что мир вокруг не черно-белый.

Нельзя по любому поводу зацикливаться на бесконечном поиске виноватых и посыпать голову пеплом. Такие явления в общественном сознании идеологически, культурно ослабляют нашу нацию, которая может стать легкой добычей в этом жестоком мире.

Одним словом, нам необходимо укрепить наше национальное мышление. Чтобы быть по-настоящему конкурентоспособными в эпоху глобальной неопределенности, мы должны стать зрелой нацией во всех проявлениях: цивилизованной, адаптивной, целеустремленной.

Никто за нас не сделает Казахстан развитым и процветающим государством, наша страна нужна только нам, ее гражданам. Мы должны полагаться только на собственные силы и возможности. Поэтому нам как нации предстоит избавиться от всего, что мешает двигаться вперед, и обрести себя в новом качестве.

Нам следует подготовить страну к надвигающимся глобальным переменам, сделать Казахстан сильным государством, способным справиться с любыми вызовами. Это моя главная миссия как Президента, и это основная задача всей нашей нации.

Каждый гражданин должен осознать простую истину – секрет успеха заключается в том, чтобы постоянно стремиться стать лучше. Это и есть конкурентоспособность нации.

Начатые нами реформы задали мощный импульс развитию страны, пробудили в обществе надежду на перемены, вернули веру в справедливость.

С 2019 года экономика Казахстана выросла на 15,5% в реальном выражении. ВВП страны достиг 288 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения увеличился почти на 46%, превысив 14 тысяч долларов. Внешнеторговый оборот вырос почти на 45% и составил 140 миллиардов долларов. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в полтора раза, составив в прошлом году свыше 19 триллионов тенге.

Более чем в 5 раз выросли инвестиции в образование и науку, в 3,5 раза – в здравоохранение и социальное обслуживание, почти в 3 раза – в транспортную отрасль.

За это время возведено более 500 школ, открыто множество медицинских, спортивных и других социальных объектов. Построено и реконструировано почти 4400 километров автомобильных дорог, запущены новые железнодорожные линии, созданы десятки новых производств.

Государство значительно усилило поддержку аграриев. Прошлой осенью были собраны рекордные 27 миллионов тонн зерна.

Постоянное внимание уделяется развитию предпринимательства. Значительно увеличились темпы жилищного строительства, объем которого в прошлом году достиг беспрецедентных 19 миллионов квадратных метров жилья.

С 2019 года в стране построено более 250 студенческих общежитий, что позволило сократить дефицит мест в 6 раз. И это на фоне роста числа студентов, сейчас в отечественных вузах обучается 624 тысячи человек. Это большое количество.

Свыше 90 тысяч наших граждан учатся за рубежом, что подчеркивает открытость нашего общества.

Казахстанцы стали чаще выезжать за границу на отдых. Наш национальный бирюзовый паспорт позволяет его обладателям без получения виз пересекать границы 92 государств.

Наша страна пользуется уважением на международной арене, Казахстан называют «средней державой». Недавно Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об открытии в Алматы Регионального центра по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Это свидетельство влияния и авторитета нашей страны в мире.

Все эти цифры и факты показывают лишь часть проведенной всеми нами работы. Мы научились уверенно преодолевать все вызовы, спокойно и деловито решать все возникающие проблемы. Никогда не увлекались популизмом, самолюбованием и громкими лозунгами.

Мы всегда выступали за честный диалог, прямо и открыто говорили о трудностях и угрозах, не приукрашивая реальность и не давая пустых обещаний. Иногда правда нелицеприятна, зачастую она никому не нравится. Раньше за правду гонцам, которые ее приносили голову сносили. Но правда нужна для того, чтобы трезво оценивать ситуацию и не питать ложных иллюзий.

К успеху приходит именно тот, кто неуклонно идет к своей цели, принимая не совсем популярные, но крайне важные для достижения цели решения. «Дорогу осилит идущий» – это основной принцип нашей работы.

В условиях геополитической напряженности нам крайне важно как зеницу ока беречь главное условие нашего устойчивого прогресса – общенациональное единство, согласие и стабильность в обществе.

Мы только начали глубокие и всесторонние реформы, впереди нас ждет нелегкий путь. Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед, действовать масштабно и последовательно, с перспективой на несколько десятилетий.

Нам нужны долгосрочные цели, четкий образ будущего, потому что правильное целеполагание – это основа основ любого успеха. Уже в обозримой перспективе нас ждет 40-летие Независимости.

Крайне важно иметь четкое представление, с каким багажом мы подойдем к этому знаковому рубежу, какие исторические задачи мы должны решить к этому времени.

Мы должны быть реалистами и понимать, что не можем быть в числе первых во всех отраслях и направлениях. Поэтому нам нужно иметь четкое представление о наших конкурентных преимуществах.

На мой взгляд, у Казахстана есть огромные возможности как минимум в четырех направлениях, по которым мы способны не только стать самодостаточными, но и задавать тон в региональном и даже глобальном масштабе.

Цифровизация и искусственный интеллект, транспорт и транзит, энергетика, агропромышленный сектор, и, конечно, особняком стоит человеческий капитал.

Что касается цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, то у нашей страны есть возможность добиться прорыва.

Казахстан уже сейчас входит в первые 25 стран рейтинга ООН по уровню развития электронного правительства, охватывающего более 190 государств. Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Иностранные представители, когда приезжают в Казахстан, удивляются, насколько электронные системы развиты здесь.

Высокие технологии станут локомотивом развития всех отраслей экономики и государственного управления. Правительство обязано кратно усилить работу по формированию благоприятной среды для повсеместного внедрения передовых цифровых решений и искусственного интеллекта.

Нам предстоит создать мощную архитектуру хранения и обработки данных, начать массово экспортировать технологические продукты. Успешная цифровизация и повсеместное внедрение искусственного интеллекта напрямую зависят от энергетического потенциала страны.

Надо понимать, что мировой переход на новый технологический уклад, основанный на цифровизации и искусственном интеллекте, – энергозатратный процесс.

В таких реалиях энергодефицит в регионе и мире будет неуклонно расти. Поэтому Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени.

Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной стратегической задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы.

Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер.

С учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при Президенте.

Нам предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии. Здесь должен быть комплекс мер.

Наша страна обладает девятой территорией в мире, которая открывает многообещающие перспективы в развитии транзитно-логистической сферы. Это стратегическое направление, на которое обратили внимание все мировые державы, вся мировая торговля. Все международные отношения сейчас сконцентрированы на вопросе развития транспортно-логистических направлений и возможностей. Поэтому заниматься этим нам диктует сама география.

Нам предстоит нарастить усилия для превращения Казахстана в Евразийский транспортно-логистический хаб. Это тоже задача стратегического порядка.

Потенциал сельского хозяйства Казахстана известен, теперь пришло время его эффективного использования.

Со своими исходными данными наша страна давно могла стать одной из ведущих аграрных держав мира. Однако отрасль страдала от недофинансирования, в ней доминировали латифундисты и аферисты, включая госслужащих. Из-за приписок государство годами субсидировало несуществующий скот.

Сейчас проводится большая работа, чтобы разгрести весь ворох накопившихся проблем, вывести агропромышленный комплекс на качественно новый уровень.

Стоит задача в ближайшие пять лет в два раза увеличить валовый выпуск продукции сельского хозяйства и в три раза повысить производительность труда в отрасли. В течение 10 лет Казахстан должен войти в десятку мировых производителей и поставщиков продуктов глубокой переработки зерна.

Я постоянно говорю, что наша главная сила в людях, в их созидательном потенциале. Потому что именно образованные, трудолюбивые и целеустремленные граждане приведут нашу страну к успеху.

В Казахстане уже сформирована эффективная система господдержки, сопровождающая граждан с момента рождения и на протяжении всей жизни.

Программы «Нацфонд – детям» и «Келешек», бесплатное школьное образование, большое количество грантов на обучение в колледжах и вузах – это лишь часть мер, которые помогают подрастающему поколению встать на ноги.

Инвестиции в людей – самые надежные и правильные вложения государства.

Мы продолжим вкладывать значительные средства в образование и науку, медицину, спорт, креативную индустрию. Будем создавать все условия для полноценной самореализации граждан, поскольку в современном мире именно успех и благополучие отдельно взятого человека выступает мерилом подлинной силы государств.

Уверен, обозначенные мною приоритеты – цифровизация и искусственный интеллект, энергетика, агропромышленный сектор, человеческий капитал – станут основополагающими факторами устойчивого прогресса Казахстана в новом мире.

Еще раз повторяю: сейчас человечество находится на историческом перепутье, которое предопределит характер новой эпохи.

Казахстан имеет хорошие возможности для рывка вперед в своем развитии. На фоне стареющей планеты Казахстан можно назвать страной с молодыми и образованными гражданами.

Нам предстоит усилить потенциал государства, сделать его более эффективным в плане удовлетворения справедливых нужд граждан. Мы обязаны построить развитую и высокотехнологичную экономику, основанную на знаниях и инновациях. И все это мы будем делать для людей, ради людей, потому что люди – это главное богатство нашего государства.

Наша национальная мечта исходит из идеи построения Справедливого, Безопасного, Чистого, Сильного Казахстана. Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого.

Государство, в котором граждане могут всецело реализовать свои способности и честным трудом обеспечить благополучие своей семьи.

Наше твердое основание – это Закон и Порядок. В первую очередь это означает личную и общую дисциплину всех и каждого. Наша идеология проста и понятна.

Она заключается в том, чтобы в условиях беспрецедентного геополитического шторма заложить прочный фундамент для качественно нового этапа развития страны.

От этого зависит судьба нашего государства и благополучие нашей нации.

Уважаемые участники заседания!

Выдвигая инициативы на площадке Национального курултая, вы выступаете движущей силой многих созидательных начинаний.

Выражаю искреннюю признательность всем патриотичным гражданам, благодаря которым наша страна следует по пути поступательного прогресса.

Сегодня мы обсудили многие актуальные вопросы. Уверен, мы продолжим вместе решать задачи, важные для будущего нашей страны.

Ораза қабыл болсын!

Желаю всем благополучия!».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения