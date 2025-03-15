Фото — От имени Касым-Жомарта Токаева проведен ауызашар для участников Национального курултая

CentralAsia (KZ) - От имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был проведен ауызашар для участников Национального курултая.

Как пишет пресс-служба Акорды, президент РК поздравил собравшихся со священным месяцем Рамазан и с Көрісу күні, символизирующим начало Наурыз мейрамы. Глава государства сказал что на очередном заседании Национального курултая в Кокшетау был высказан ряд предложений и подняты важные вопросы, волнующие общество.

«Только сплоченная нация способна объединить усилия во имя решения общегосударственных задач. Вы служите достойным примером гражданской ответственности. Искренне признателен вам за это! Священный месяц Рамазан, который называют «султаном всех месяцев», призывает нас к благим делам, заботе о ближних и духовному совершенствованию. Все это способствует укреплению нашего единства и солидарности», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он сказал, что в нынешнем турбулентном мире сплоченность народа приобретает первостепенное значение.

«Нам нужно сохранять спокойствие, проявлять мудрость и уверенность! Важно доносить до людей принципы государственной политики. Мы должны быть примером для всех. Следует продвигать талантливых и способных граждан, прежде всего, из числа молодежи. Общими усилиями мы уже осуществили глубокие преобразования. Кардинально обновлена политическая система Казахстана. Воплощаются в жизнь конкретные меры, направленные на реализацию нового экономического курса. Сегодня масштабные реформы уже дают свои плоды. Хочу отметить особую роль Национального курултая в обновлении общества. Ваши инициативы способствуют своевременному решению многих проблем, и работа в этом направлении будет продолжена. В своем интервью газете «Ана тілі» я определил ряд новых задач на ближайшую перспективу. Главная цель – строительство Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех и каждого. Эта задача по силам ответственным гражданам. Ведь именно ответственный гражданин – Адал азамат – живет по принципам, которые неразрывно связаны с гуманистическими идеями ислама», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что ислам – неотъемлемая часть мировоззрения и образа жизни казахского народа. Эта религия глубоко переплетена с обычаями и традициями предков казахстанцев.

«Эти две важнейшие ценности – вера и традиции – являются незыблемой основой нашей национальной идентичности. Традиционный ислам – это религия милосердия и созидания, которой чуждо невежество. Вера нашего народа, передаваемая из поколения в поколение, покоится на непоколебимых моральных ценностях, от которых мы никогда не отступим. Нам следует отличать истину от лжи, добро от зла. Особенно важно, чтобы молодые люди были открытыми и образованными, следовали по пути познания. Старшему поколению отводится особая миссия – наставлять молодежь на верный путь, воспитывать подрастающее поколение в духе общечеловеческих ценностей. Важно стремиться к инновациям, сохраняя при этом национальную идентичность. Только так мы станем нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие», – сказал он.

Глава государства далее в своем выступлении охарактеризовал ислам как религию чистоты. По его словам, подлинно цивилизованной может стать только та страна, в которой чистоплотность является неотъемлемой частью культуры.

В завершение Глава государства напомнил, что в нынешних непростой геополитической ситуации особенно важно укреплять сплоченность.

«Единство народа – залог стабильности и спокойствия государства. Пусть священный месяц Рамазан принесет процветание нашей стране и благополучие всем согражданам!» – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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