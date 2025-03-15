В Казахстане могут построить три АЭС

CentralAsia (KZ) - В Казахстане могут построить три АЭС. Об этом сообщил в своем выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Национального курултая в Бурабае.

По его словам, что мировой переход на новый технологический уклад, основанный на цифровизации и искусственном интеллекте, – энергозатратный процесс.

«В таких реалиях энергодефицит в регионе и мире будет неуклонно расти. Поэтому Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергией, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени.

Одобрив на референдуме решение о строительстве первой АЭС, граждане дали старт решению данной стратегической задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы.

Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны. Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер.

С учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте», - выступил президент РК.

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