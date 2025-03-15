Путин: Россия готова сохранить жизни украинским военным в Курской области по просьбе Трампа, если руководство Украины прикажет им сдаться

// Кремль

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 14 марта провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как пишет пресс-служба Кремля, в совещании участвовали председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

// Кремль

Как сказал Путин, в повестке дня у нас сегодня плановый вопрос о восстановлении российско-американских отношений.

«Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает всё для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный. Тем не менее, как всем хорошо известно, и у меня состоялся телефонный разговор с президентом Трампом, состоялись первые контакты нашего министра иностранных дел со своим американским коллегой, и помощник президента России [Юрий] Ушаков встречался со своими визави. Так что в целом ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится. Мы сегодня этой темой и позанимаемся. У нас два докладчика: Лавров Сергей Викторович и Нарышкин Сергей Евгеньевич.

Но, прежде чем начать работу, хотел бы сказать, что мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни военнослужащих украинской армии, части которой заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область.

В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм.

Вместе с тем мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации.

Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», - выступил Владимир Путин.