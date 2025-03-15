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Президент Узбекистана выступил за расширение межпарламентского сотрудничества с Россией

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 марта принял председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина.

Как пишет пресс-служба президента РУз, были рассмотрены вопросы узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

В начале встречи Володин передал Мирзиёеву приветствия и пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Особое внимание было уделено расширению межпарламентского взаимодействия в целях контроля за практической реализацией договоренностей и соглашений, принятых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае прошлого года.

Президент Узбекистана поддержал важность тщательной подготовки второго заседания Межпарламентской комиссии и его проведения в Узбекистане с широким подключением регионов двух стран.

Отмечена необходимость активного участия парламентов в поддержке и ускорении приоритетных проектов торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также совместных программ в сфере трудовой миграции и культурно-гуманитарного обмена.

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