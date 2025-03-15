Сенат США принял проект финансирования правительства и избежал шатдауна

CentralAsia (CA) - В пятницу Сенат принял законопроект о финансировании на шесть месяцев, чтобы предотвратить закрытие правительства за несколько часов до полуночи, направил его президенту Дональду Трампу для подписания, пишет NBC.

Голосование было 54-46, при этом два демократа присоединились ко всем, кроме одного республиканца, в поддержку меры. Ранее в пятницу законопроект преодолел ключевое процедурное препятствие с помощью 10 демократов в голосовании 62-38. Для победы над демократическим филибастером требовалось 60 голосов.

Голосование состоялось после 48-часового периода, в течение которого лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер, штат Нью-Йорк, разорвал отношения с большинством демократов Палаты представителей и Сената, объявив, что он будет поддерживать продвижение законопроекта на следующий день после того, как он заявил, что у него нет голосов. В конечном итоге Шумер проголосовал против окончательного принятия законодательства.

Законопроект, который на этой неделе был одобрен Палатой в партийном голосовании, обеспечит финансирование правительства до 30 сентября, до конца текущего финансового года.