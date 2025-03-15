ВОЗ объявила состав вакцин против гриппа, рекомендованных для применения в сезон гриппа 2025-2026 годов

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рекомендации по штаммовому составу вакцин против гриппа на эпидемический сезон 2025–2026 гг. в Северном полушарии (на английском языке). Соответствующее объявление было сделано на информационном совещании по окончании проводимой дважды в год четырехдневной консультации по составу вакцин против гриппа.

В ходе таких консультаций группа экспертов, представляющих сотрудничающие центры ВОЗ и ее головные контрольные лаборатории, анализирует данные эпиднадзора за вирусом гриппа, которые были получены в рамках Глобальной системы ВОЗ по эпиднадзору за гриппом и принятию ответных мер (ГСЭГО). Выпущенные рекомендации используются национальными органами по надзору в сфере обращения вакцин и фармацевтическими компаниями для разработки, производства и регистрации противогриппозных вакцин на следующий сезон гриппа.

Периодическое обновление штаммового состава противогриппозных вакцин необходимо для поддержания их эффективности на фоне постоянной мутации вирусов гриппа, в том числе циркулирующих штаммов, способных инфицировать человека.

ВОЗ рекомендует включить в состав трехвалентных вакцин, предназначенных для использования в сезон гриппа 2025–2026 гг. в Северном полушарии, следующие штаммы:

Вакцины, культивируемые на куриных эмбрионах

вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); и

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

Вакцины, выращенные в культуре клеток, рекомбинантные вакцины на основе белков или нуклеиновых кислот

вирус, подобный A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/District of Columbia/27/2023 (H3N2); и

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

При этом остается без изменений ранее вынесенная рекомендация о включении в состав четырехвалентных вакцин против гриппа следующего штамма линии B/Yamagata:

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).