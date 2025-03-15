Комиссия ООН поддержала рекомендации ВОЗ о введении международного контроля в отношении ряда психоактивных веществ

// ВОЗ / Сергей Волков

CentralAsia (CA) - Комиссия по наркотическим средствам (КНС) Организации Объединенных Наций в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приняла решение поставить под международный контроль пять новых психоактивных веществ и одно лекарственное средство.

Как сообщается на сайте ВОЗ, соответствующие рекомендации были подготовлены Комитетом экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости (КЭЛЗ), состоящим из международных экспертов, которые анализируют риски и преимущества для здоровья населения, связанные с обращением психоактивных веществ на мировом рынке, а при получении доказательств того, что использование тех или иных веществ может нанести ущерб здоровью населения в странах, предлагают включить их в перечни веществ, находящихся под международным контролем.

«До сведения ВОЗ были доведены случаи нелегального изготовления таких веществ, которые не имеют установленных показаний для применения в лечебных целях и представляют серьезную угрозу здоровью людей и общества, – заявил директор Департамента ВОЗ по вопросам регулирования и стандартизации медицинской продукции Деус Мубангизи. – Мы рады, что Комиссия [по наркотическим средствам] согласилась со всеми рекомендациями ВОЗ и внесла эти вещества в соответствующие списки конвенций 1961 и 1971 гг. Надеемся, что страны и общественность будут проявлять повышенную бдительность и принимать необходимые меры по защите уязвимых групп населения, особенно молодежи, от оборота этих веществ».

В Список I Единой конвенции о наркотических средствах (1961 г.) с поправками, внесенными в соответствии с Протоколом 1972 г., включены:

N-пирролидин-протонитазен , альтернативное название протонитазепин, – синтетический опиоид. По имеющимся описаниям, может представлять собой порошок бежевого цвета либо белое бесцветное или кристаллическое твердое вещество и выявляется в поддельных опиоидных лекарственных средствах. Сообщается о различных способах его употребления, в том числе путем вдыхания, втягивания через нос или инъекционным путем. Употребление может наносить серьезный вред организму, в том числе приводить к смерти. Данное вещество не имеет известного терапевтического применения;

, альтернативное название протонитазепин, – синтетический опиоид. По имеющимся описаниям, может представлять собой порошок бежевого цвета либо белое бесцветное или кристаллическое твердое вещество и выявляется в поддельных опиоидных лекарственных средствах. Сообщается о различных способах его употребления, в том числе путем вдыхания, втягивания через нос или инъекционным путем. Употребление может наносить серьезный вред организму, в том числе приводить к смерти. Данное вещество не имеет известного терапевтического применения; N-пирролидин-метонитазен , альтернативное название метонитазепин, – синтетический опиоид. По имеющимся описаниям, представляет собой порошок бежевого цвета и вводится инъекционно. Имеются доказательства того, что употребление метонитазепина наносит серьезный вред организму человека, в том числе может приводить к смерти. Вещество не имеет известного терапевтического применения;

, альтернативное название метонитазепин, – синтетический опиоид. По имеющимся описаниям, представляет собой порошок бежевого цвета и вводится инъекционно. Имеются доказательства того, что употребление метонитазепина наносит серьезный вред организму человека, в том числе может приводить к смерти. Вещество не имеет известного терапевтического применения; этонитазепин , альтернативное название N-пиперидинил-этонитазен, – синтетический опиоид. По имеющимся описаниям, представляет собой твердое кристаллическое вещество или порошок бело-желтого или желтого цвета. Имеются доказательства того, что употребление данного вещества наносит серьезный вред организму и может приводить к смерти. Вещество не имеет известного терапевтического применения;

, альтернативное название N-пиперидинил-этонитазен, – синтетический опиоид. По имеющимся описаниям, представляет собой твердое кристаллическое вещество или порошок бело-желтого или желтого цвета. Имеются доказательства того, что употребление данного вещества наносит серьезный вред организму и может приводить к смерти. Вещество не имеет известного терапевтического применения; N-дезэтил-изотонитазен, альтернативное название норизотонитазен, –синтетический опиоид, встречающийся, по имеющимся описаниям, в виде кристаллического твердого вещества. Выявляется в поддельных лекарственных средствах. По меньшей мере в двух регионах зарегистрированы многочисленные случаи смерти и госпитализации в результате употребления вещества. Имеются доказательства того, что оно наносит серьезный ущерб здоровью и может привести к смерти. Вещество не имеет известного терапевтического применения.

В Список II Конвенции о психотропных веществах (1971 г.) внесен:

гексагидроканнабинол , или ГГК, – полусинтетический каннабиноид, представляющий собой, по имеющимся описаниям, бесцветное вязкое масло или смолистый материал. ГГК может добавляться путем настаивания или опрыскивания к содержащим тетрагидроканнабинол (ТГК) цветкам или смоле каннабиса, а также включаться в состав съедобных изделий (жевательного мармелада, пастилы), содержимого жидкостей или картриджей для электронных сигарет и масляного дистиллята. Необходимость международного контроля в отношении ГГК подтверждается доказательствами того, что его употребление наносит вред здоровью населения и является социальной проблемой.В Список IV Конвенции о психотропных веществах (1971 г.) внесен:

, или ГГК, – полусинтетический каннабиноид, представляющий собой, по имеющимся описаниям, бесцветное вязкое масло или смолистый материал. ГГК может добавляться путем настаивания или опрыскивания к содержащим тетрагидроканнабинол (ТГК) цветкам или смоле каннабиса, а также включаться в состав съедобных изделий (жевательного мармелада, пастилы), содержимого жидкостей или картриджей для электронных сигарет и масляного дистиллята. Необходимость международного контроля в отношении ГГК подтверждается доказательствами того, что его употребление наносит вред здоровью населения и является социальной проблемой.В Список IV Конвенции о психотропных веществах (1971 г.) внесен: кариcопродол, миорелаксант центрального действия, реализуемый в виде монопрепарата, а также в составе комбинированных препаратов. Фармацевтической промышленностью выпускается в виде таблеток, выявляется в составе поддельных лекарственных средств, а также встречается в виде порошка белого цвета. Все больше данных свидетельствуют о том, что в ряде стран применение карисопродола в немедицинских целях представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения.

В связи с продолжающимся появлением на рынке веществ, обладающих повышенной опасностью, в том числе нелегально производимых синтетических опиоидов немедицинского назначения, включая фентанилы и нитазены, государства-члены выразили заинтересованность в том, чтобы ВОЗ в ближайшее время провела дополнительные научные обзоры таких веществ.