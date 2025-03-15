В Ташкенте 16 марта ожидается до 20-22° тепла

- Узбекистан, погода
- 13:00, 15 марта 2025
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на период с 20 часов 15 марта до 20 часов 16 марта.
ТАШКЕНТ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22° тепла.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 20-25° тепла.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 20-25° тепла.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.