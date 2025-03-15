Мы никогда не станем частью США, - новый премьер Канады Марк Карни
- Азия и мир, политика
- 12:44, 15 марта 2025
- Просмотров: 1942
CentralAsia (CA) - Марк Карни официально вступил в должность премьер-министра Канады и заверил, что его страна «никогда, ни в какой форме не станет частью США».
Би-Би-Си пишет, что в пятницу Карни и министры его правительства принесли присягу на английском и французском языках и тем самым вступили в должность.
«Мы никогда, ни в какой форме не будем частью США. Мы в основе своей совершенно другая страна. Ожидаем уважения от Америки и Трампа», - сказал он 14 марта на своей первой пресс-конференции.
Карни в понедельник планирует посетит Париж и Лондон.
Ранее должность премьер-министра занимал Джастин Трюдо.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.