Мы никогда не станем частью США, - новый премьер Канады Марк Карни

CentralAsia (CA) - Марк Карни официально вступил в должность премьер-министра Канады и заверил, что его страна «никогда, ни в какой форме не станет частью США».

Би-Би-Си пишет, что в пятницу Карни и министры его правительства принесли присягу на английском и французском языках и тем самым вступили в должность.

«Мы никогда, ни в какой форме не будем частью США. Мы в основе своей совершенно другая страна. Ожидаем уважения от Америки и Трампа», - сказал он 14 марта на своей первой пресс-конференции.

Карни в понедельник планирует посетит Париж и Лондон.

Ранее должность премьер-министра занимал Джастин Трюдо.