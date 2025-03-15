США провели продуктивные переговоры с Путиным по поводу войны в Украине, - Трамп

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по предложенному США соглашению о прекращении огня в Украине «хорошими и продуктивными».

Как передает BBC, это произошло после встречи Путина и американского посланника Стива Виткоффа в Москве в четверг вечером, после которой Кремль заявил, что разделяет «осторожный оптимизм» США в отношении мирного процесса.

В социальной сети Truth Трамп заявил, что переговоры дают «очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится». Президент Украины Владимир Зеленский, однако, обвинил Путина в попытке затянуть переговоры для продолжения войны, а Кейр Стармер заявил, что российскому президенту нельзя позволять «играть в игры» с предложениями о прекращении огня, пишет издание.

Выступая перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что переговоры между Путиным и Витковым в Москве в четверг были «продуктивными». В своем посте в социальных сетях Трамп также попросил Путина пощадить жизни украинских военных, которых он описал как окруженных российскими войсками.

В ответ на просьбу Трампа Путин заявил, что с украинскими солдатами в Курске будут обращаться «достойно, в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», если они сдадут оружие и сдадутся в плен.

Тем временем члены G7 провели встречу в Квебеке, где министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что все члены согласны с предложением США о прекращении огня, которое поддерживают украинцы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, также присутствовавший на встрече, заявил, что члены организации едины в призыве к прекращению огня «без каких-либо условий». После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не будут принимать внешнеполитические решения на основании слов лидеров в социальных сетях или на пресс-конференции, и подчеркнул, что «единственный способ положить конец этой войне - это процесс переговоров».