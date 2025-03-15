В Белграде число протестующих достигло 31 тыс.

CentralAsia (CA) - Число протестующих в Белграде студентов, которые начали собираться со всей Сербии в центре города за день до анонсированной 15 марта крупной уличной акции, достигло 31 тыс. человек, сообщили в МВД республики.

«Во время сегодняшнего несогласованного собрания студентов в Белграде произошло несколько инцидентов, в основном направленных против участников другой студенческой акции в Пионерском парке. Были задержаны два человека за нарушение общественного порядка. Участники незаконной акции разбили и перевернули несколько тракторов», - говорится в сообщении МВД.

В пиковый момент собрания на всех локациях в городе, по оценке полиции, общее число собравшихся, включая прибывших из других частей Сербии и встречавших их белградцев, составило около 31 тыс. человек. Серьезных инцидентов и грубых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Премьер-министр Милош Вучевич ранее заявил, что участники протестных акций в Сербии планируют 15 марта осуществить полномасштабную блокаду столицы и предпринять попытки силового захвата госучреждений. Власти Сербии, по его словам, ожидают перехода протестных акций на улицах в бесконтрольную фазу с применением насилия.

Вучич также заявлял, что любые попытки насильственного захвата госучреждений будут жестко пресечены, а участники акций понесут уголовное наказание сроком от 3 до 15 лет лишения свободы.

После трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, которая произошла 1 ноября 2024 года и привела к гибели 15 человек, студенты блокировали работу университетов и школ, перекрывали улицы и транспортные узлы. Власти страны продолжают призывать студентов и оппозицию к диалогу. Вучич отмечал, что в поддержку оппозиционных движений из-за рубежа было вложено около €3 млрд с целью его свержения.