Премьер Ирака заявил о ликвидации лидера ИГИЛ Абу Хадиджа

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CentralAsia (CA) - Лидер группировки ИГИЛ (ISIS) был убит иракскими силами безопасности при поддержке возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ, сообщил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа аль-Судани.

Как пишет Al Jazeera, в 2017 году Ирак объявил о победе над ИГИЛ, отвоевав все территории, которые вооруженная группировка контролировала с лета 2014 года, что составляет около трети территории страны. Однако группировка по-прежнему сохраняет спящие ячейки на больших территориях в Ираке и периодически совершает нападения.

Пятничное заявление совпало с визитом временного министра иностранных дел Сирии Асаада аль-Шайбани в Ирак, где он заявил, что его правительство готово укрепить сотрудничество в борьбе с остатками ИГИЛ.

Ирак закрыл границу по соображениям безопасности после наступления оппозиции, свергнувшей президента Сирии Башара Асада в декабре. Отношения между соседями осложнились после смещения Асада, который был близким союзником правительства в Багдаде.

Ирак - стратегический партнер Соединенных Штатов, но в то же время он является ключевым союзником Ирана. Некоторые иракские вооруженные группировки защищали власть Асада во время 13-летней гражданской войны в Сирии, начавшейся с подавления силами безопасности демократических протестов в 2011 г. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа, который с момента прихода к власти стремится создать образ умеренного человека, когда-то воевал с «Аль-Каидой» в Ираке против американских войск и их союзников.