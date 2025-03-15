Ахмед аш-Шараа подписал временную конституцию Сирии сроком на 5 лет

CentralAsia (CA) - Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал временную конституцию, которая оставляет страну под властью его исламистской группировки и обещает защищать права всех сирийцев в течение 5 лет на переходном этапе.

В начале декабря 2024 года повстанческая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» свергла президента Башара Асада, семья которого находилась у власти в Дамаске более 50 лет.

Эксперт по конституционному праву и один из семи членов комитета аш-Шараа, которому было поручено разработать проект временной конституции, Абдулхамид аль-Авак заявил на пресс-конференции, что документ сохраняет некоторые положения предыдущей конституции, в том числе положение о том, что глава государства должен быть мусульманином, и о главенстве исламского права.

Аль-Авак утверждал, что временная конституция включает положения, закрепляющие свободу слова и СМИ, и будет балансировать между социальной безопасностью и свободой, устанавливая при этом абсолютное и жесткое разделение между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти.

Текст временной конституции предусматривает создание Народного комитета, который будет выполнять функции временного парламента до принятия постоянной конституции и проведения выборов. Две трети его членов будут назначены комитетом, выбранным временным президентом, а одна треть — самим Ахмедом аш-Шараа.

В документе говорится, что сирийское государство привержено борьбе со всеми формами насильственного экстремизма при соблюдении прав и свобод и что граждане равны перед законом в правах и обязанностях, без дискриминации по признаку расы, религии, пола или рода.

В конституции также указано, что армия является профессиональным национальным институтом, что оружие вне ее контроля запрещено и что прославление бывшего режима Асада теперь является преступлением.