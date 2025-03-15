На Кубе произошел блэкаут, затронувший миллионы человек

CentralAsia (CA) - В пятницу вечером на Кубе произошел сбой в электросети, вызвавший общенациональное отключение электроэнергии и погрузивший в темноту более 10 миллионов человек, пишет CNN.

Примерно в 20:15 14 марта сбой на подстанции Diezmero привел к значительной потере генерации на западе Кубы, а вместе с ней и к сбою в работе Национальной электрической системы, говорится в заявлении Министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы.

На видео, снятом CNN в столице страны Гаване, видно, что улицы и здания окутаны полной темнотой, а люди пользуются электрическими фонариками, чтобы передвигаться по улицам.

Кубинские чиновники ранее обвиняли экономические санкции США, которые усилились при предыдущей администрации президента Дональда Трампа, в том, что они еще больше подорвали и без того слабый энергетический сектор. Критики также обвиняют коммунистическое правительство в недостатке инвестиций в инфраструктуру. В октябре почти неделю большая часть Кубы страдала от почти полного отключения электричества, что стало самым серьезным отключением за последние десятилетия.