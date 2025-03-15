Китай и Россия призывают снять «ядерные санкции» с Ирана

CentralAsia (CA) - Трехсторонняя встреча в Пекине состоялась после того, как Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана письмо с предложением возобновить переговоры по ядерной проблеме, пишут СМИ.

Китай, Россия и Иран совместно призвали США и другие страны отменить санкции против Тегерана, введённые в связи с его программой по обогащению ядерного топлива.

На встрече в Пекине в пятницу заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй провел переговоры с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым и замминистра иностранных дел Ирана Казу Гарибабади.

В совместном заявлении, зачитанном представителем Китая, все трое призвали к прекращению американских санкций против Ирана в связи с его ядерной программой.

Переговоры состоялись после того, как Трамп написал письмо верховному лидеру Ирана в попытке возобновить дискуссии о том, как ограничить быстро развивающуюся ядерную программу Тегерана.