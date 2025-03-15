экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фото — Миллионы людей в Индии празднуют индуистский фестиваль красок Холи
// Hindustan Times

CentralAsia (CA) -  Миллионы людей в Индии отметили в пятницу Холи, индуистский праздник, фестиваль красок и радости, пишет Hindustan Times.

Холи празднуют, нанося краску из сухого порошка под названием гулал.

Холи берет свое начало в индуистской мифологии и преданиях и празднует божественную любовь между индуистским богом Кришной и его супругой Радхой, а также знаменует собой время возрождения и омоложения.

Еда и напитки - важная составляющая праздника. Торговцы в некоторых районах Индии продавали тхандай - традиционный светло-зеленый напиток, приготовленный из молока, кардамона и сухофруктов, и гуджиа - слоеное сладкое тесто, обжаренное во фритюре, с начинкой из творога, орехов и сухофруктов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com