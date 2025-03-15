Фото — Миллионы людей в Индии празднуют индуистский фестиваль красок Холи
- Азия и мир, общество
- 16:28, 15 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Миллионы людей в Индии отметили в пятницу Холи, индуистский праздник, фестиваль красок и радости, пишет Hindustan Times.
Холи празднуют, нанося краску из сухого порошка под названием гулал.
Холи берет свое начало в индуистской мифологии и преданиях и празднует божественную любовь между индуистским богом Кришной и его супругой Радхой, а также знаменует собой время возрождения и омоложения.
Еда и напитки - важная составляющая праздника. Торговцы в некоторых районах Индии продавали тхандай - традиционный светло-зеленый напиток, приготовленный из молока, кардамона и сухофруктов, и гуджиа - слоеное сладкое тесто, обжаренное во фритюре, с начинкой из творога, орехов и сухофруктов.
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