В США обеспокоены продолжающимся сокращением популяции птиц

CentralAsia (CA) - Более трети видов птиц США вызывают высокую или умеренную озабоченность с точки зрения охраны природы, включая 112 видов, находящихся в переломном положении, которые потеряли более 50 % своей популяции за последние 50 лет.

Об этом пишет Корнелльский университет со ссылкой на доклад «Состояние птиц в США в 2025 году».

В их число входят 42 вида, находящихся в состоянии красной тревоги, популяции которых находятся на опасно низком уровне, такие как колибри Аллена, трехцветный черный дрозд и солончаковый воробей - птицы, которым угрожает опасность без немедленного вмешательства. Активная работа по защите птиц Америки - это не только забота о птицах.

Доклад, подготовленный коалицией ведущих научных и природоохранных организаций, свидетельствует о продолжающемся повсеместном сокращении популяций американских птиц во всех материковых и морских средах обитания, причем 229 видов требуют принятия срочных мер по сохранению. Доклад вышел спустя пять лет после эпохального исследования 2019 года, в котором было зафиксировано исчезновение 3 млрд птиц в Северной Америке за 50 лет.

Согласно отчету, поддержка сохранения птиц может способствовать росту экономики США. Поскольку около 100 миллионов американцев занимаются птицеводством, их вклад в экономику местных районов и штатов весьма значителен. В отчете приводятся результаты Национального исследования рыбалки, охоты и отдыха, связанного с дикой природой, проведенного в 2022 году, и отмечается, что общий объем экономической продукции, связанной с наблюдением за птицами, составляет 279 миллиардов долларов, а деятельность, связанная с птицами, обеспечивает 1,4 миллиона рабочих мест.

Согласно отчету, популяции птиц почти во всех средах обитания сокращаются. Особенно заметно, что популяции уток, которые были ярким пятном в прошлых отчетах о состоянии птиц, в последние годы имеют тенденцию к снижению.

«Стремительное сокращение численности птиц свидетельствует об усилении стресса, который испытывают и дикие животные, и люди по всему миру из-за потери среды обитания, деградации окружающей среды и экстремальных погодных явлений. Когда мы видим снижение численности птиц, подобное тому, что описано в отчете, мы должны помнить, что если условия не являются здоровыми для птиц, то они вряд ли будут здоровыми и для нас», - сказала директор факультета Центра изучения популяций птиц Корнельской лаборатории орнитологии Аманда Родевальд.

Несмотря на тревожные тенденции, в отчете подчеркивается, что усилия по сохранению популяций птиц могут быть успешными при адекватной поддержке.