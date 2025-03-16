Венгрия сняла вето и согласилась продлить санкции ЕС в отношении РФ

CentralAsia (CA) - Время для продления санкций истекало, срок действия ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц заканчивался в полночь в субботу. В итоге был найден компромисс, передает Euronews.com.

Венгрия согласилась снять вето на продление санкций, которые Европейский союз ввел против более чем 2400 физических и юридических лиц, в основном из РФ, в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Решение было принято в пятницу, менее чем за 48 часов до истечения срока действия санкций, что завело блок в рискованный тупик и привело немалой дипломатической напряженности.

Санкции должны продлеваться каждые шесть месяцев единогласно, а это значит, что всего одно государство ЕС может в одиночку сорвать процесс.

На этой неделе Венгрия несколько раз подтверждала свое вето на встречах послов: безуспешные попытки были предприняты в понедельник, среду и, наконец, в четверг днем.

Будапешт требовал исключить несколько имен из черного списка, сказали Euronews несколько дипломатов. Имена не были названы, но Радио Свободная Европа ранее сообщало, что в рамках запроса упоминались фамилии семи предпринимателей, включая Михаила Фридмана и Дмитрия Мазепина, а также министра спорта России.

После напряженных переговоров в кулуарах был достигнут компромисс.

В результате в пятницу утром было принято решение о продлении санкций еще на шесть месяцев. Срок действия санкций истекал в полночь в субботу.

Эта второй случай за последние три месяца, когда правительство Виктора Орбана ставит Брюссель в затруднительное положение, угрожая отменить режим санкций, который блок кропотливо выстраивал с февраля 2022 года.

В январе оно не согласилось с секторальными экономическими ограничениями, которые охватывают масштабные запреты на нефть, уголь, технологии, финансы, предметы роскоши, транспорт и телерадиовещание, а также замораживание активов российского Центробанка на сумму 210 миллиардов евро.

Будапешт сдался, получив запрошенные гарантии относительно ее энергетической безопасности.

На этот раз он нацелился на черный список, включающий сотни военачальников, правительственных чиновников, олигархов, пропагандистов и наемников из ЧВК «Вагнер», чьи активы заморожены и введен запрет на поездки. Среди прочих в списке президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. В черный список также попали сотни российских компаний в военной, банковской, транспортной, энергетической, авиационной, IT, телекоммуникационной и медийной сферах.