Администрация Трампа рассматривает возможность ограничений на въезд в США для граждан 43 стран, - The New York Times (список)

// The White House

CentralAsia (CA) - Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций в отношении граждан целых 43 стран в рамках нового запрета на поездки в Соединенные Штаты, который был бы шире ограничений, введенных во время первого президентского срока Трампа, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом.

Проект списка рекомендаций, разработанный дипломатами и сотрудниками служб безопасности, предполагает «красный» список из 11 стран, гражданам которых будет категорически запрещен въезд в США. Это Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен, сообщили чиновники.

Проект списка стран, в отношении которых предлагается ввести запрет на поездки Во внутреннем предложении администрации Трампа перечислены следующие страны, граждане которых могут столкнуться с ограничениями на въезд в США. Некоторые страны могут быть изменены в любом окончательном приказе:

Список на английском языке

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, предупредили, что список был разработан Госдепартаментом несколько недель назад, и к тому времени, когда он попадет в Белый дом, в него, скорее всего, будут внесены изменения. Сотрудники посольств и региональных бюро Госдепартамента, а также специалисты по безопасности из других ведомств и разведывательных служб изучают проект. Они дают комментарии о том, насколько точны описания недостатков в конкретных странах или есть ли политические причины - например, чтобы не нарушать сотрудничество по другим приоритетам - для пересмотра включения некоторых из них.

Проект предложения также включает «оранжевый» список из 10 стран, поездки в которые будут ограничены, но не отменены. В этих случаях может быть разрешен въезд состоятельным деловым путешественникам, но не людям, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам.

Граждане, попавшие в этот список, также будут проходить обязательное личное собеседование для получения визы. В него вошли Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Россия, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

Вступив в должность 20 января, Трамп издал указ, предписывающий Госдепартаменту определить страны, «в отношении которых информация о проверке и досмотре настолько недостаточна, что требует частичного или полного приостановления приема граждан из этих стран». Он дал департаменту 60 дней на подготовку доклада для Белого дома с этим списком, то есть он должен быть представлен на следующей неделе.

В этом месяце The Times и другие новостные издания сообщили, что Афганистан, который не входил в первый запрет Трампа на поездки, но перешел под контроль талибов, когда США вывели свои войска в 2021 году, вероятно, станет частью второго срока запрета. Также неясно, будут ли освобождены от запрета люди с действующими визами или их визы будут аннулированы. Также неясно, намерена ли администрация освободить от запрета владельцев грин-карт, которые уже получили разрешение на законное постоянное проживание.

Некоторые из стран, включенных в «красные» и «оранжевые» списки, были санкционированы Трампом в его первом запрете на поездки, но многие являются новыми.

Предложение также включает проект «желтого» списка из 22 стран, которым будет дано 60 дней на устранение видимых недостатков с угрозой быть перемещенными в один из других списков, если они не выполнят требования.

К таким проблемам можно отнести нежелание делиться с Соединенными Штатами информацией о прибывающих путешественниках, якобы неадекватные методы обеспечения безопасности при выдаче паспортов или продажу гражданства людям из запрещенных стран, что может послужить лазейкой для обхода ограничений.

В этот список, по словам чиновников, вошли Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, St. Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве. Во время первого срока Трампа суды запретили правительству применять первые две версии его запрета на въезд, но в итоге Верховный суд разрешил вступить в силу переписанному запрету, который запрещал въезд граждан восьми стран, шесть из которых преимущественно мусульманские. Позже список был изменен.

В январском указе Трампа говорилось, что он восстановит запреты, чтобы защитить американских граждан «от иностранцев, которые намереваются совершить террористические акты, угрожают нашей национальной безопасности, исповедуют идеологию ненависти или иным образом используют иммиграционные законы в злонамеренных целях».