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В ходе неформальной встречи Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву

CentralAsia (TJ) -  Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили ряд вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Они обусловились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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