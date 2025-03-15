В ходе неформальной встречи Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву

CentralAsia (TJ) - Проводящие совместную неформальную встречу президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба Кремля, состоялся тёплый, дружеский разговор, в ходе которого лидеры обсудили ряд вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Они обусловились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения