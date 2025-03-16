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17 марта Рахмон посетит Россию с официальным визитом
Предыстория: В ходе неформальной встречи Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили Алиеву

CentralAsia (TJ) -  17 марта в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который совершит официальный визит в Россию.

В Кремле сообщили, что будут обсуждены перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

Путин и Рахмон в режиме видеоконференции примут участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей и Государственного русского драматического театра имени В.Маяковского.

По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.

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