Президент Польши Анджей Дуда: Монголия — демократия и страна с многообещающим будущим

CentralAsia (MNG) - По приглашению Президента Республики Польша Анджея Дуды Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил с государственным визитом Республику Польша 13-14 марта 2025 года.

Главы двух государств провели пресс-конференцию по итогам своих официальных переговоров 13 марта 2025 года.

Оба президента отметили, что официальные переговоры были плодотворными и имели решающее значение для расширения и укрепления традиционно дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Главы двух государств подчеркнули, что этот государственный визит вывел отношения Монголии и Польши на уровень «всеобъемлющего партнерства», став важной вехой и открыв новую главу в истории двусторонних отношений между двумя странами.

В ходе официальных переговоров стороны обсудили достижения последних 75 лет и наметили дорожную карту двусторонних отношений и сотрудничества на ближайшие годы.

Обе страны договорились укреплять торговые, инвестиционные и экономические связи, расширяя сотрудничество в горнодобывающей промышленности, геологии, инфраструктуре, транспорте и логистике, образовании, науке, археологии, здравоохранении и туризме в будущем.

Польская сторона выразила заинтересованность в инвестировании и сотрудничестве в крупных проектах развития Монголии, включая город «Новый Хархорум», тяжелую промышленность, общественный транспорт и очистные сооружения.

В частности, польская сторона внедрит передовые технологии, инновации и экспертные знания в монгольской пищевой, сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности, а также будет обучать специалистов и обмениваться опытом. Кроме того, обе стороны договорились согласовать Национальное движение Монголии «Миллиард деревьев» с польской программой «Зеленые города».

Президент Анджей Дуда подчеркнул: «Монголия — демократия и страна с многообещающим будущим».

Главы двух государств выразили уверенность, что официальные переговоры и взаимно согласованные решения выведут двусторонние отношения и сотрудничество на новый уровень.

источник: MiddleAsianNews

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