В Монголии могут открыть Институт Абая

CentralAsia (MNG) - По словам лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Институт Абая призван стать проводником казахской культуры во всех ключевых странах-партнерах.

На 4-м заседании Ултык Курултая Президент Токаев подчеркнул, что в этом году исполняется 180 лет со дня рождения великого Абая.

Пять лет назад, в 175-ю годовщину со дня рождения великого мыслителя, я предложил создать Институт Абая на встрече с абаеведами в Семее. В настоящее время эта инициатива реализуется как цифровая платформа для оказания помощи нашим диаспорам и иностранцам в изучении казахского языка, сказал Токаев, указав на необходимость трансформации этого проекта в сеть культурно-просветительских учреждений по образцу Институтов Конфуция, Гете, Сервантеса.

По словам Президента Казахстана, Институты Абая могут быть открыты в Монголии, Китае, Турции и других странах.

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