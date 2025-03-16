Павел Дуров покинул Францию и улетел в Дубай

Павел Дуров

CentralAsia (CA) - Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай, сообщает AFP со ссылкой на источники.

Разрешение на это дал французский суд.

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года. Его на несколько дней заключили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. Ему было запрещено покидать территорию Франции.

Мессенджер Telegram после задержания его основателя начал предоставлять информацию по запросам силовиков из разных стран. Об этом писали Le Figaro и Liberation.

В конце сентября сам Дуров заявил, что мессенджер будет раскрывать номера телефонов и IP-aдреса пользователей правоохранительным органам по запросам. Также он добавил, что за последние несколько недель модераторы Telegram при помощи искусственного интеллекта удалили «весь проблемный контент», который был обнаружен в поиске. Дуров призвал пользователей оставлять жалобы на другие подобные публикации.