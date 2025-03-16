31 человек погиб в результате торнадо в США. Видео

- Азия и мир, происшествия
- 10:13, 16 марта 2025
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- Обновлено: 10:14, 16 марта 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - По меньшей мере 31 человек стал жертвой торнадо в США, пишет Би-би-си.
Шторм обрушился на Средний Запад и юго-восток США в пятницу, в нескольких штатах власти объявили чрезвычайное положение.
Больше всего жертв в штате Миссури: там погибли 12 человек. В Канзасе 8 человек стали жертвами массового ДТП, спровоцированного сильной пыльной бурей. В Арканзасе три человека погибли, еще 32 получили ранения. В штате Миссисипи власти сообщают о четырех погибших, в Техасе – о трех жертвах, еще один человек погиб в аварии в Оклахоме.
Наибольшая опасность сейчас угрожает южным штатам, сообщает Центра прогнозирования погоды Национальной метеорологической службы. Ожидается, что в ближайшие часы торнадо достигнут запада Флориды и штата Джорджия.
Метеорологи сообщают, что интенсивность торнадо снижается, однако для ряда штатов опасность сохраняется.