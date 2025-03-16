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Госсекретарь США Рубио провел беседу с министром иностранных дел России Лавровым

CentralAsia (CA) -  Госсекретарь Марко Рубио 15 марта поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает Госдепартамент США.

Секретарь проинформировал Россию о военных операциях США по сдерживанию поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что дальнейшие нападения хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море не будут допускаться.

Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров также обсудили дальнейшие шаги по итогам недавних встреч в Саудовской Аравии и договорились продолжить работу по восстановлению связи между Соединенными Штатами и Россией.

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