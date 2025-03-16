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Трамп поручил сократить штат в 7 федеральных агентствах, включая USAGM, отвечающее за «Радио Свобода» и «Голос Америки»
// The White House

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп своим указом поручил максимально сократить персонал 7 федеральных агентств.

Трамп потребовал ликвидировать в «максимальной степени неуставные компоненты и функции» агентств, а также заявил, что организации «должны сократить выполнение своих уставных функций и соответствующий персонал до минимального присутствия и функций, требуемых по закону».

В том числе речь идет об Агентстве США по глобальным медиа (USAGM), курирующем медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки». Решением конгресса оно считается независимым агентством.

Главы всех семи агентств должны до 21 марта представить в бюджетное управление Белого дома отчет о том, что они полностью выполнили требования указа.

Как пишет Reuters, в результате более 1300 сотрудников «Голоса Америки» были отправлены в отпуск в субботу, а финансирование двух новостных служб США, вещающих на авторитарные режимы, было прекращено.

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