США начали наносить авиаудары по хуситам в Йемене после приказа Трампа

CentralAsia (CA) - США начали «решительную и мощную» волну авиаударов по повстанцам-хуситам в Йемене, заявил президент Дональд Трамп.

Как пишет Би-би-си, он объяснил свое решение нападениями вооруженной группировки на суда в Красном море — одном из важнейших мировых маршрутов для транспортировки нефти и топлива.

«Сообщаю террористам-хуситам: ваше время истекло. Вы должны прекратить атаки сегодня же. В противном случае вас ждут такие адские муки, каких вы еще не испытывали.

Наши храбрые военные прямо сейчас наносят воздушные удары по базам террористов, их лидерам и противоракетной обороне, чтобы защитить американские морские, воздушные и военно-морские активы и восстановить свободу судоходства», — написал Трамп.

В своем заявлении хуситы обвинили США и Великобританию в «злобной» агрессии против жителей Саны. Однако известно, что Лондон не имеет отношения к субботним ударам по Йемену.

Подконтрольное хуситам Министерство здравоохранения сообщило, что в результате ударов погибли по меньшей мере 19 человек и 11 получили ранения.

Хуситы — это поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая считает Израиль своим врагом. Она контролирует столицу Йемена Сану и северо-запад страны, но не является международно признанным правительством страны.

Трамп призвал Иран прекратить поддержку хуситов, предупредив, что Вашингтон привлечет Тегеран «к полной ответственности».

«Не смейте угрожать американскому народу, его президенту, получившему один из крупнейших мандатов в истории президентства, или мировым судоходным путям. Если вы это сделаете, берегитесь, потому что Америка заставит вас в полной мере за это ответить, любезничать мы с вами не будем», — предупредил Трамп.

После начала войны в секторе Газа повстанцы-хуситы в Йемене, пользующиеся поддержкой Ирана, заявили о своей солидарности с ХАМАС.

Они начали обстреливать ракетами и беспилотниками суда, которые проходят по узкому Баб-эль-Мандебскому проливу, ширина которого составляет около 30 км; его еще называют «Воротами слез».

По данным Конгресса США, в период с ноября 2023 года по октябрь 2024 года хуситы совершили 190 нападений в Красном море.

Хуситы утверждают, что стреляют по судам, идущим в Израиль, однако далеко не все из обстрелянных судов направлялись туда.

С течением времени хуситы стали все более активно обстреливать проходящие суда, они также запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

Из-за атак хуситов почти все судоходные компании приостановили рейсы через Красное море, направляя свои суда в обход.

Красное море считается одним из важнейших в мире маршрутов по перевозке нефти, сжиженного газа и иных товаров.

Группировка заявила арабским СМИ, что продолжит свои атаки, и авиаудары не ослабят их поддержку палестинцев.

«Эта агрессия не останется без ответа, и наши йеменские вооруженные силы готовы ответить на эскалацию дальнейшей эскалацией», — заявили представители группировки.