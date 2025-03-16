Дети актера Хэкмана не названы в завещании актера на $80 млн. В феврале он и его жена были найдены мертвыми дома

CentralAsia (CA) - Завещание легендарного актера Джина Хэкмена было опубликовано, но неопределенность сохраняется относительно его состояния в 80 млн долларов США, пишет Би-би-си.

Двукратный обладатель премии «Оскар» оставил все свое имущество своей жене, с которой он прожил 30 лет, Бетси Аракаве. Но 65-летняя Аракава была найдена мертвой рядом со своим мужем в их доме в Нью-Мексико в прошлом месяце.

Юридические эксперты теперь заявили, что, поскольку власти утверждают, что Аракава умерла за семь дней до своего мужа, дети Хэкмана теперь могут потенциально унаследовать его состояние, несмотря на то, что они не были названы в завещании.

Его трое детей от его покойной бывшей жены Фэй Мальтезе — Кристофер, 65 лет, Элизабет, 62 года, и Лесли, 58 лет — не давали публичных комментариев по этому вопросу.

Юридические документы, полученные BBC, показывают, что 95-летний Хэкмен назвал Аракаву своим единственным бенефициаром в 1995 году, а последнее обновление завещания было в 2005 году.

Однако калифорнийский адвокат Тре Ловелл сообщил BBC, что имущество может перейти к ним по умолчанию в соответствии с законами о наследовании, если не будет назван другой бенефициар.

«Наследство будет фактически заверено в соответствии с законами о наследовании без завещания, и дети будут законными следующими в очереди на наследство», — сказал он.

Им также нужно будет доказать, что завещание недействительно, поскольку Аракава умерла раньше Хэкмена, добавил он.

Власти говорят, что Аракава скончалась 11 февраля после заражения редким вирусом, за несколько дней до того, как Хэкман умер от естественных причин.

Пара была найдена мертвой в разных комнатах их дома в Санта-Фе стоимостью 4 миллиона долларов 26 февраля после того, как местная охрана провела проверку социального обеспечения и увидела их тела на земле через окно.

Аракава была найдена в ванной с разбросанными поблизости таблетками, в то время как Хэкмен находился в задней части дома, одетый в спортивные штаны и тапочки, с тростью и солнцезащитными очками рядом с ним.

Чиновники установили, что он умер через семь дней после своей жены из-за тяжелой болезни сердца, а прогрессирующая болезнь Альцгеймера была указана как способствующий фактор.

Сначала власти посчитали сцену «подозрительной», но позже исключили возможность преступления.

В завещании Аракавы ее активы были оставлены Хэкмену с условием, что если они умрут с разницей в 90 дней, ее имущество перейдет в трастовый фонд, а затем будет передано на благотворительность после покрытия медицинских расходов.