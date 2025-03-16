Решение о размещении войск Евросоюза зависит от Украины, - Макрон

CentralAsia (CA) - Вопрос отправки европейских солдат в Украину страны Евросоюза будут обсуждать непосредственно с Киевом, а не с оглядкой на мнение Москвы по этому вопросу. Это следует из заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, сделанных в ходе его беседы со СМИ 15 марта, пишет DW.

По словам Макрона, уже несколько стран Евросоюза заинтересованы в инициативе по размещению солдат в Украине, которую лоббируют Париж и Лондон. При этом цель инициативы — не участие в боевых действиях, а обучение украинских солдат и демонстрация долгосрочной поддержки, указал французский лидер. Он отметил, что на данный момент «самая большая европейская армия — украинская армия», и перед странами Европы не стоит цели просто увеличить ее количество.

В рамках инициативы страны ЕС могли бы отправить несколько тысяч солдат в центры сбора в Киеве, Одессе и Львове. При этом европейские лидеры не намерены опираться на мнение Москвы по этому вопросу. «Украина суверенна. Если она просит разместить на своей территории союзные войска, принимать это или нет - не дело России», - сказал Макрон.

Беседа французского лидера со СМИ прошла перед онлайн-конференцией лидеров стран ЕС и представителей НАТО, которую организовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В ходе нее британский премьер отметил, что Путин проигнорировал предложение США о прекращении огня, которое передал ему спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.