В Северной Македонии более 50 человек погибли во время пожара в ночном клубе

CentralAsia (CA) - В городе Кочани в Северной Македонии произошла трагедия — пожар в ночном клубе Pulse унес жизни более 50 человек, сообщает BILD.

По предварительным данным, в момент происшествия в заведении находилось около 1500 человек.

Пожар начался во время концерта группы DNA. Причиной возгорания стала пиротехника: искры от фейерверков, зажженных у сцены, попали на потолок — пламя мгновенно распространилось.

В результате инцидента более 100 человек получили повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают спасатели и полиция. Власти проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.