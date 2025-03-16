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В Северной Македонии более 50 человек погибли во время пожара в ночном клубе

CentralAsia (CA) -  В городе Кочани в Северной Македонии произошла трагедия — пожар в ночном клубе Pulse унес жизни более 50 человек, сообщает BILD.

По предварительным данным, в момент происшествия в заведении находилось около 1500 человек.

Пожар начался во время концерта группы DNA. Причиной возгорания стала пиротехника: искры от фейерверков, зажженных у сцены, попали на потолок — пламя мгновенно распространилось.

В результате инцидента более 100 человек получили повреждения различной степени тяжести.

На месте происшествия работают спасатели и полиция. Власти проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

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