Трамп и Путин могут созвониться на этой неделе, - спецпосланник президента США Уиткофф
- Азия и мир, политика
- 20:08, 16 марта 2025
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Архивная фотография
CentralAsia (CA) - Переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал «позитивными», пишет DW.
«Я ожидаю, что на этой неделе состоится звонок между двумя президентами, мы также продолжаем взаимодействовать и вести диалог с украинцами», - заявил он, добавив, что Вашингтон «сокращает разрыв между двумя сторонами».
По прогнозам Уиткоффа, разговор между Трампом и Путиным будет «очень хорошим и позитивным». Он подчеркнул, что российский президент принимает «философию Трампа», а сам Дональд Трамп хочет окончания войны.
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