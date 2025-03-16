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Трамп и Путин могут созвониться на этой неделе, - спецпосланник президента США Уиткофф
Архивная фотография
Архивная фотография

CentralAsia (CA) -  Переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал «позитивными», пишет DW.

«Я ожидаю, что на этой неделе состоится звонок между двумя президентами, мы также продолжаем взаимодействовать и вести диалог с украинцами», - заявил он, добавив, что Вашингтон «сокращает разрыв между двумя сторонами».

По прогнозам Уиткоффа, разговор между Трампом и Путиным будет «очень хорошим и позитивным». Он подчеркнул, что российский президент принимает «философию Трампа», а сам Дональд Трамп хочет окончания войны.

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