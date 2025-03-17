Монголка стала трехкратной золотой медалисткой Специальной Олимпиады

CentralAsia (MNG) -

Монгольская сборная успешно выступает на Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Турине. На четвертый день ее атлеты завоевали три медали. Главной героиней стала АЗЖАРГАЛ Алтанзул, выигравшая золото в горнолыжном спорте. Эта медаль стала третьей золотой в ее карьере на Специальной Олимпиаде. Спортсменка уже выиграла две высшие награды в 2017 году.

АЛТАН-ОЧИР Агваандандар, выступающая в сноуборд-гиганте, улучшила свои результаты и завоевала серебряную медаль. Среди женщин ЭНХЗАЯА Магсаржав выиграла брозовую медаль.

ДЭЛЭГЖАРГАЛ Тогооч завоевал золотую медаль в беге на снегоступах на 800 метров. Среди женщин БУЯНТОГТОХ Бямбасурэн завоевала золотую медаль в беге на снегоступах на 400 метров. Тогда СОЛОНГО Тувдэндорж завоевала золото в беге на снегоступах на 25 метров.

ЕЛМЫРЗА Өнербек завоевал серебро в беге на снегоступах на 100 м, МӨНХ-ЭРДЭНЭ Батсух и МЯГМАРСУРЭН Ягаанцэцэг завоевали серебряные медали в танцевальных парах, ХАТАНСАЙХАН Пурэвдулам завоевал серебряные медали в беге на снегоступах на 400 м. ИДЭР Амаржаргал завоевал серебряную медаль в категории «Лыжные гонки».

Также спортсмены ДЭЛЭГЖАРГАЛ Тогооч, АМАРБОЛД Мөнхдөл, ХАТАНСАЙХАН Пурэвдулам и СОЛОНГО Тувдэндорж завоевали бронзовые медали в эстафете на снегоступах 4х100 м на Всемирных играх Специальной Олимпиады в Турине, Италия.

источник: MiddleAsianNews

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