Монголия и Чешская Республика будут сотрудничать в области исследований в области охраны труда

CentralAsia (MNG) - В ходе государственного визита президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Чешскую Республику министр семьи, труда и социальной защиты Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн провел встречу с заместителем премьер-министра, министром труда и социальных вопросов Чешской Республики Марианом Юречкой.

Одной из четырех основных целей Программы действий правительства Монголии на 2024–2028 годы является «Политика развития человеческого потенциала».

В ходе встречи стороны обменялись информацией об улучшении системы политики социальной защиты, ориентированной на семью, реализации активной политики на рынке труда и использовании цифровой трансформации на основе больших данных для разработки политики, планирования и принятия решений. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области труда и социальной защиты, а также исследования в области охраны труда и здоровья.

На встрече обсуждалась социальная защита более 14 000 граждан Монголии, которые в настоящее время проживают и работают в Чешской Республике, и основное внимание уделялось улучшению реализации «Соглашения о социальной защите», которое действует с 2023 года.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о создании механизма сотрудничества для оказания финансовой поддержки гражданам Монголии, которые приобрели технологические навыки в Чешской Республике, по возвращении в Монголию. Министерство семьи, труда и социальной защиты Монголии сообщило, что они договорились работать над расширением сотрудничества в этих областях.

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