Национальный музей Чингисхана приветствует более 10 000 посетителей на Дни музеев

CentralAsia (MNG) - Мероприятие «Дни музеев» проводилось по всей стране под девизом «Региональное развитие и патриотизм» с 7 по 13 марта 2025 года, предлагая бесплатный вход для посетителей всех возрастов.

В этом году мероприятие было примечательно празднованием Лунного Нового года Монголии (Цагаан Сар), во время которого в Национальном музее Чингисхана Монголии была выставлена ​​копия Ургоо (Королевской палаты) Великого хана. Кроме того, в музее были представлены Золотая статуя Великого Чингисхана, Священное Белое Знамя и Золотая государственная печать Монгольской империи Хасбуу, что привлекло большое количество посетителей, пришедших отдать дань уважения. В ходе мероприятия «Дни музея» музей посетили в общей сложности 10 175 посетителей, в том числе 3 983 взрослых, 2 910 детей, 1 945 студентов университетов, 1 303 пожилых человека и 34 человека с проблемами развития.

На протяжении всего мероприятия весь персонал музея работал над тем, чтобы посетители получили полный опыт, организуя образовательные программы «Учитесь в музее», демонстрируя музейные публикации и книжные выставки, а также проводя экскурсии.

Кроме того, в рамках мероприятия «Открытая коллекция» в Национальном музее Чингисхана студентам, специализирующимся на истории, археологии и культурологии, была предоставлена ​​возможность изучить образовательную и рекламную коллекцию музея, посетить лабораторию консервации и получить практический опыт работы с реставрационным оборудованием. Целью этого мероприятия было предоставление студентам практической подготовки и профориентации.

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