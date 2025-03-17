В Чешской Республике проживает более 14 000 монголов

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетил посольство Монголии в Чешской Республике 12 марта 2025 года.

Президент Хурэлсух подчеркнул важность поддержания чести и репутации родины и дипломатической службы, защиты прав и интересов граждан Монголии, сохранения, передачи и продвижения монгольского языка, истории, культуры, традиций и наследия, а также активного представления Монголии принимающей стране и региону.

В знак признания их самоотверженной работы в сфере международных отношений и их вклада в реализацию внешней политики Монголии президент Хурэлсух присвоил дипломатическое звание чрезвычайного и полномочного посланника Гансуху Дамдину, чрезвычайному и полномочному послу Монголии в Чешской Республике, и Мандахбилэгу Бирваа, чрезвычайному и полномочному послу Монголии в Федеративной Республике Германия.

В настоящее время в Чешской Республике проживает более 14 000 граждан Монголии с официальными разрешениями, что составляет 1,28 процента от общей численности иностранного населения в стране. Более 10 000 монголов в возрасте 18 лет и старше, 97 процентов из них заняты в швейном производстве, сборочных работах и ​​мясоперерабатывающей промышленности.

Ежегодно в Чешской Республике рождается около 200 монгольских детей. В настоящее время 203 монгольских студента обучаются в средних школах, 1 217 — в начальных школах и 465 — в детских садах. В течение 2023–2024 учебного года более 120 монгольских студентов получили высшее образование в университетах Чешской Республики.

Посольство Монголии в Праге ежегодно оказывает консульские услуги в среднем 6 000 гражданам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения