Монголия и Польша подписали документы о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - Монголия и Польша подписали несколько документов о сотрудничестве для укрепления двусторонних связей, согласно веб-сайту монгольской президентской канцелярии в пятницу.

Документы, включающие совместную декларацию о всеобъемлющем партнерстве между Монголией и Польшей, а также меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения, образования, науки, палеонтологии, СМИ, культуры и киноиндустрии, были подписаны в Варшаве, столице Республики Польша.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа прибыл в Варшаву в четверг с двухдневным государственным визитом по приглашению президента Польши Анджея Дуды в сопровождении высокопоставленной делегации.

Этот визит является первым визитом президента Монголии в Польшу за 12 лет и совпадает с 75-й годовщиной установления дипломатических отношений между Монголией и Польшей.

Монголия и Польша установили дипломатические отношения в 1950 году.

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