Корея и Монголия обсуждают сотрудничество в сфере государственных закупок

CentralAsia (MNG) - 14 марта Служба государственных закупок Кореи (PPS) встретилась с высокопоставленной делегацией из Монголии для обмена опытом в сфере государственных закупок и обсуждения будущего сотрудничества.

Монгольская делегация состояла из 15 высокопоставленных должностных лиц, включая Баярбаатара Баярмагная, главу монгольской делегации, члена парламента, а также представителей Министерства финансов и Государственного агентства по закупкам. Во время своего визита в PPS они изучили корейскую систему электронных закупок «KONEPS (Корейская система электронных закупок в режиме онлайн)» и обсудили ключевые стратегии закупок, включая поддержку малого и инновационного бизнеса, а также будущие проекты, такие как «KONEPS следующего поколения» и «Принятие закона о государственных закупках», все это часть корейской модели «K-Procurement».

Правительство Монголии и PPS постоянно сотрудничают в целях продвижения государственных закупок Монголии. В 2012 году Монголия создала «KONEPS» через проект ODA, и в настоящее время проводится исследование для оценки текущего состояния операций электронных закупок в Монголии в рамках усилий по обзору последующих проектов.

Правительство Монголии приняло Закон о государственных закупках в 2000 году и создало Государственное агентство по закупкам в 2012 году для развития системы государственных закупок страны. В последнее время Монголия проводит пересмотр Закона о государственных закупках для содействия крупномасштабным проектам и повышения прозрачности закупок.

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