Подписан План действий по всеобъемлющему монгольско-польскому партнерству

CentralAsia (MNG) - Официальное подписание Плана действий по всеобъемлющему партнерству между Монголией и Республикой Польша на период 2025–2030 годов заместителем министра иностранных дел Владиславом Теофилом Бартошевским от имени министра иностранных дел Радослава Сикорского стало частью продолжающегося официального визита президента Монголии Хурэлсух Ухнаа в Польшу.

В этом году отмечается 75-я годовщина установления дипломатических отношений между Польшей и Монголией, что стало возможностью для первого визита президента Монголии в Польшу за 12 лет.

Установление всестороннего партнерства между двумя странами и подписание Плана действий на предстоящий период заместителем министра Владиславом Теофилом Бартошевским и министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх состоялось во время официальной части визита главы монгольского государства в Президентский дворец.

Планы действий представляют собой дорожную карту для привнесения практического измерения в укрепленные многогранные партнерские отношения со странами Азии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Польша.

источник: MiddleAsianNews

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