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Число жертв крупного пожара в ночном клубе в Северной Македонии достигло 59 человек, пострадали более 100
Предыстория: В Северной Македонии более 50 человек погибли во время пожара в ночном клубе

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 59 человек погибли и еще более 100 были госпитализированы в результате крупного пожара, вспыхнувшего в воскресенье в одном из ночных клубов города Кочани в Северной Македонии, пишут местные СМИ.

Предварительно, пожар возник из-за искры от пиротехнических средств, которая попала на легковоспламеняющееся потолочное покрытие заведения, после чего пламя и густой дым быстро распространились по зданию. На размещенных в интернете видеозаписях видно, как потолок охвачен огнем, а люди отчаянно пытаются спастись.

Министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски сообщил, что 18 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала одного подозреваемого и выдала ордеры на арест еще четырех человек, включая владельца клуба.

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