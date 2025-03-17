Число жертв крупного пожара в ночном клубе в Северной Македонии достигло 59 человек, пострадали более 100

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 59 человек погибли и еще более 100 были госпитализированы в результате крупного пожара, вспыхнувшего в воскресенье в одном из ночных клубов города Кочани в Северной Македонии, пишут местные СМИ.

Предварительно, пожар возник из-за искры от пиротехнических средств, которая попала на легковоспламеняющееся потолочное покрытие заведения, после чего пламя и густой дым быстро распространились по зданию. На размещенных в интернете видеозаписях видно, как потолок охвачен огнем, а люди отчаянно пытаются спастись.

Министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковски сообщил, что 18 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала одного подозреваемого и выдала ордеры на арест еще четырех человек, включая владельца клуба.