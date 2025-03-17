18 гидротехнических сооружений отремонтировали для подготовки к паводкам в Западно-Казахстанской области

CentralAsia (KZ) - В 2024 году в Западно-Казахстанской области начали ремонт 19 гидротехнических сооружений, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

На сегодня завершены строительно-монтажные работы на 18 объектах, ремонт одного объекта завершится к апрелю этого года.

Также завершен ремонт трех водохранилищ («Жана Омир», «Узынколь» и «Кемер») и двух плотин («Успен» и «Бесагаш»).

Кроме того, впервые за 58 лет проведена комплексная реконструкция Кировского водохранилища. На сегодня идет подготовка к строительству водохранилищ на реках Большой Узень и Малый Узень, а также к реконструкции Битикского, Донгулукского и Пятимарского водохранилищ.

Помимо строительно-монтажных работ, в этом году в области планируется провести многофакторное обследование девяти водохранилищ.

«Областной филиал «Казводхоза» провел работу по обеспечению свободных емкостей на водохранилищах региона. Кроме того, ведется постоянный мониторинг уровня воды и круглосуточное дежурство, а также постоянный обмен данными с коллегами из России», - сообщил директор филиала «Казводхоз» по Западно-Казахстанской области Рауан Хусаинов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения