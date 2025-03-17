Власти Сербии отрицают применение «звуковой пушки» для разгона протестующих

CentralAsia (CA) - Официальные лица Сербии 16 марта опровергли информацию о том, что силы безопасности использовали звуковое оружие военного образца для разгона и устрашения демонстрантов на масштабном антиправительственном митинге в столице, пишет The Assosiated Press.

Представители оппозиции и сербские правозащитные группы утверждают, что широко запрещенное акустическое оружие, которое испускает направленный луч, чтобы временно вывести людей из строя, было использовано во время акции протеста в субботу. Они заявили, что будут подавать обвинения в Европейский суд по правам человека и внутренние суды против тех, кто отдал приказ о нападении. Сербия не отрицает, что у нее на вооружении есть акустическое устройство.

Не менее 100 тыс. человек пришли в субботу в Белград на массовый митинг, ставший кульминацией многомесячных протестов против президента Сербии Александра Вучича и его правительства. Митинг стал частью общенационального антикоррупционного движения, вспыхнувшего после того, как в ноябре на железнодорожной станции на севере Сербии обрушился бетонный навес, в результате чего погибли 15 человек.

Почти ежедневные демонстрации, начавшиеся в ответ на трагедию, пошатнули десятилетний контроль Вучича над властью в Сербии, где многие обвиняют в обрушении разгул коррупции, халатность и пренебрежение правилами безопасности строительства, требуя привлечь к ответственности погибших.

На кадрах с митинга видно, как люди стоят во время 15-минутного молчания в связи с катастрофой на железнодорожной станции, как вдруг раздается свистящий звук, который сразу же вызывает панику и небольшую давку. По словам фотографа Associated Press, находившегося на месте событий, люди начали бежать в укрытие, оставляя середину улицы в центре города почти пустой, поскольку они начали падать друг на друга. По словам военных экспертов, люди, подвергшиеся воздействию оружия, испытывают резкую боль в ушах, дезориентацию и панику. Длительное воздействие может привести к разрыву барабанной перепонки и необратимому повреждению слуха.

Сербская полиция и Министерство обороны отрицают факт применения запрещенного оружия. Президент Сербии в воскресенье призвал судебные органы отреагировать на информацию о том, что во время протестов использовались звуковые пушки, сообщила государственная телерадиокомпания РТС.